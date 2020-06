Luisín, a favor de la reapertura del deporte

Mejía Oviedo cree que ya se puede comenzar con los entrenamientos, respetando las normas establecidas

Luisín Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, favorece una reactivación del deporte en el país, respetando siempre las normas establecidas por las autoridades ante la pandemia del coronavirus.

El veterano dirigente entiende que es hora de recuperar parte de lo perdido y que el deporte influye en el ciudadano en distintos aspectos que suman bastante en momento como los que se viven a nivel mundial.

“La reapertura de los centros de entrenamientos, ya estamos en la fase final. He estado sosteniendo que hay que tener sumo cuidado y seguir llevándonos de los médicos, pero ya visto una serie de de situaciones que se han dado en el país, creo que ya está llegando el momento para que los mismos puedan ser atendidos”, señaló Mejía Oviedo a elCaribe.

“Hay deportes como el golf, por ejemplo, como el tenis, que permiten un natural distanciamiento que deben tener cierto grado de facilidad, pero igual están algunos deportes ya de conjunto que por el calendario que tienen por delante requieren recuperar el terreno perdido. Me refiero al entrenamiento del voleibol, me refiero al mismo baloncesto que tiene ahí una situación junto con el fútbol de eventos que están mutilados, entonces creo que estamos entrando justo en el momento de pensar en esa reapertura de entrenamiento con las condiciones de lugar; que cada centro tenga la higiene, que tenga la estructura para en una primera etapa no dejar llegar público”, expresó.

Dijo que este tipo de medidas de prevención van de la mano “con las disposiciones de la Comisión (de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus) que al filo de pocos días ya creo estaremos entrando en esa fase segunda para tercera que se permitan los entrenamientos, lo cual ya creo que estamos llegando al momento para eso”.

Hay expectativas en el ámbito deportivo del país para que emane de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus el permiso correspondiente para que vuelva la acción de manera ordenada y cumpliendo a cabalidad con las normas establecidas para evitar que se propague la terrible enfermedad.

La Liga Dominicana de Fútbol, que tiene en agenda realizar su torneo con 10 equipos y cinco estadios, informó que ha diseñado un protocolo especial que será ejecutado con consciencia y toda la responsabilidad que se requiere ante la situación actual.

La entidad cumplió con su Fase 1 y solo espera el visto bueno del Gobierno para entrar a su Fase 2, donde habrá entrenamientos en grupos y a puertas cerradas. Su meta es arrancar con su campeonato el primero julio, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos de rigor y a la vez emulando a otros circuitos internacionales que retornaron a la competencia.

Para Luisín, miembro del Comité Olímpico Internacional, “Si hay algo que puede levantar la moral, el espíritu de los dominicanos es el deporte”.

Comentó también que los atletas criollos deben prepararse para sus compromisos en los Juegos Olímpicos y espera que los deportes ya mencionados se reactiven cuanto antes para retomar parte del tiempo perdido.