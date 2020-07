Clarissa Molina covid positiva a segunda prueba

La modelo y presentadora de televisión Clarissa Molina, informó que dio positivo a su segunda prueba de coronavirus, sin embargo, dijo sentirse afortunada debido a que no ha tenido que ir a un hospital porque sus síntomas han sido muy leves.

“No me atacó a los pulmones, no me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada porque realmente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente por la que oro”, manifestó la presentadora del programa internacional “El Gordo y la Flaca”.

Llamó a sus seguidores a no sentir pánico ante esa enfermedad porque a su juicio, eso enferma más. Aseguró que la clave para enfrentar al COVID-19 es tener una actitud positiva y no pensarla mucho.

Te recomendamos:

“Me ha ayudado mucho la meditación, he acudido mucha a meditación y me ha ayudado mucho a centrarme, a encontrarme conmigo misma y eso me ayuda a mantenerme en calma”, aseguró la joven de 28 años.

En el video de un minuto y medio agradeció a todos sus seguidores por acompañarla siempre en cada paso que da y por todo el cariño demostrado, sus oraciones y mensajes.

De inmediato la ex Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel lamentó que su compañera de labores esté pasando por esa situación y le deseó pronta recuperación.

Por la misma vía, la semana pasada Molina, informó que dio positivo al coronavirus en una prueba casera que ella misma se realizó.