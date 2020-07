Rodrik, del béisbol a la música urbana

El joven cantautor presenta su nuevo sencillo “Bésame”

Una inesperada lesión en su prometedora carrera como lanzador en el béisbol profesional, hizo que el cantautor “Rodrik” se refugiara por completo en la música, logrando desde entonces componer más de 25 temas, entre los que se destaca su primer sencillo “Bésame”.

“A mis 17 años tuve una lesión en el hombro que me impidió seguir con mi carrera de pelotero. Recuerdo que mientras jugaba imaginaba como sería mi vida en la música. Aunque estuve activo en el béisbol siempre me incliné más por la música, me gustaba escribir y siempre guardaba mis canciones para cuando me llegara la oportunidad”, afirmo el joven criado en Carolina, Puerto Rico.

Precisamente, la oportunidad artística tocó a su puerta cuando presentó “Bésame” a varios productores y nuevos talentos del género urbano, logrando la aceptación de todos, y posteriormente consolidándose bajo el sello musical “Life Music”, con quienes grabó su primer vídeo musical.

“Yo acostumbraba a escribir canciones para nuevos artistas del género urbano, hasta que un día me puse a cantar uno de mis temas en el estudio y a ellos les gustó como se escuchaba mi voz. Fue un momento gracioso, porque hasta yo mismo me sorprendí de lo bien que se escuchaba, así que cambié mi rol y comencé a cantar mis propias canciones”, expuso.

Su primera propuesta comercial viene respaldada por un video musical que ofrece a sus seguidores una propuesta urbana romántica.

El video de “Bésame”, cuenta la historia de amor entre dos personas que comienzan a conocerse y deciden darse la oportunidad de establecer una relación. Además, cuenta con la participación de la modelo y presentadora Lynette Chico.

El cantante trabaja para expandir su carrera con el próximo lanzamiento de su segunda producción.