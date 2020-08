La automedicación agrava casos de Covid

Santiago. Aunque se nota menos presión en las emergencias, los centros de salud siguen llenos de enfermos de covid-19 y muchos de ellos llegan muy graves “porque se automedican en sus casas”, según médicos.



“Los pacientes están llegando grave porque se están auto medicando y se están confiando, se quedan en la casa, ya cuando llegan como a los 8 días de auto medicarse llega en muy malas condiciones, quiere decir con dificultad respiratoria, que necesitan asistencia de oxígeno, por suerte le colocamos la ventilación mecánica no invasiva que es menos agresiva”, afirmó el doctor Daniel Rivera, presidente de la Unión Médica del Norte. Expresó que las personas que tienen fiebre nunca deben quedarse en la casa, tienen que ir a cualquiera de los centros públicos o privados hacerse el chequeo porque ahí se le hacen las pruebas de inflamación y si tiene el PCR, el hemograma y otros indicadores alterados, así como la tomografía que determinan si debe ser internado.

Precaución

Otro peligro, de acuerdo a Rivera, es que las personas se confían si no tienen dificultad para respirar, pero existen hipoxemia silenciosa, cuando lo que se ve en la tomografía no es lo que el paciente siente, entonces la gente se queda en la casa y de repente se deteriora muy rápido porque los pulmones estaban llenos lecciones. Dijo que las medidas individuales de precaución e higiene sigue siendo son los métodos más efectivos ante la enfermedad, ya que aún no hay vacunas.

“Esa vacuna rusa que salió no está autorizada por la OMS todavía y nosotros no tenemos que preocuparnos como país, existe un fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud que ellos compran a granel todas las vacunas y se la distribuye a todos los países sin dar dinero adelantado, hay un fondo estratégico para eso”, expresó el doctor Daniel Rivera.

Rivera dice que se debe agotar el proceso

“Creemos que la Organización Mundial de la Salud tiene que revisar si se hicieron todos los protocolos, si vieron todos los efectos secundarios, si se puede sembrar en niños, adolescentes, adultos jóvenes y viejos, y esos viejos con diabetes o hipertensión cómo reaccionaron a la vacuna, segundo revisar si es igual en todos los climas, en todas las razas, si es una dosis o dos”, dijo.