Gaby: “Deben escuchar a los atletas”

Gabriel Mercedes es un atleta retirado de la duela, pero activo a la hora de defender los derechos de los competidores olímpicos del país.



El medallista de plata de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 opinó que los atletas deben ser escuchados en el proceso de discusión sobre el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Deportes 365-05.

“El deporte es un conjunto y a los atletas no se nos toma en cuenta. Debemos ser escuchados en las discusiones sobre la Ley de Deportes”, expresó Mercedes al ser entrevistado para el noticiero Enfoque Final de CDN.

El también medallista mundial y múltiple campeón de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe propone la creación de una asociación nacional de atletas y fue más lejos, al afirmar que no se siente representado por Félix Sánchez en el Comité Olímpico Dominicano.

“Es momento de hacer la asociación de atletas, no queremos dañar a nadie, solo ser escuchados. Félix (Sánchez) está en el COD como representante de los atletas, pero yo no me siento representado porque no lo escogieron sus pares, sino que lo colocaron ahí los directivos olímpicos”, apuntó.

Sánchez es miembro del Comité Ejecutivo del COD desde el 6 febrero del 2019 en calidad de “calidad de invitado en representación de los atletas”, según reportes de prensa de la fecha indicada.

El artículo 65 del proyecto presentado por el diputado Jesús Martínez Alberti, del Partido de la Liberación Dominicana, dice: “para entrar al Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento Nuevos valores e Inmortales (PARNI), los atletas de alto rendimiento deberán firmar un contrato de compromiso que los obligará a representar al país en competencias internacionales siempre y cuando este sea requerido por el COD y Miderec y a través de la federación correspondiente y no existan causas justificadas que prueben su ausencia a la convocatoria”, siendo una de las pocas menciones a los atletas en el texto.

Sánchez llamó a la activación del Tribunal Disciplinario del Deporte ya que sería un espacio más justo para dirimir los conflictos. “Así no seríamos juzgados por nuestras federaciones cuando existan diferencias”, agregó.