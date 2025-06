El oficialista PRM tiene el reto de mantenerse en el poder, lo que en gran medida dependerá de su capacidad de elegir a un candidato o candidata presidencial para el 2028 en un proceso que no genere conflictos ni traumas. Para eso necesitará árbitros, entre otras medidas. Aquí jugará un papel fundamental Luis Abinader, quien ya es el líder de la organización, y en un año será su presidente. Pero otras figuras deberán asumir ese rol junto al mandatario, y deben ser dirigentes que no participen en la competencia por la candidatura presidencial. Al próximo secretario general también le tocará una cuota de esa responsabilidad de arbitraje y mediación, y por lo menos ahora, se ve a Alfredo Pacheco como uno de los perremeístas con mayores posibilidades de alcanzar el segundo puesto directivo del organigrama de la organización política.



Gana puntos



Algunos hechos recientes demuestran que a Pacheco lo ven, desde ya, como el mediador ideal para los futuros retos en el PRM. Su participación en la reunión de los presidenciables, sin ser uno de ellos, es un botón de muestra. Se sabe que en estos días se ha reunido de manera individual con varios de los aspirantes, y también pasó por donde “Papá”, quien sigue siendo una figura de peso en el PRM y a quien cualquiera en ese litoral político quisiera tenerlo como aliado, o por lo menos, no tenerlo como enemigo.



La figura



Con apoyo arriba, en el medio y abajo, Pacheco sería un hueso duro de roer en una eventual competencia por la secretaría general. Que por cierto, al PRM le conviene propiciarla, ya que en el caso de los otros dos principales partidos, uno lo hizo con éxito y otro se decantó por un cuestionable “consenso”. En el PRM se comentan encuestas, y son favorables a Pacheco. Entre los aspirantes, hay una dama con buenos números, pero no “supera” al presidente de la Cámara de Diputados.