“Me cansé de pelear”: Cardi B aclaró las razones de su divorcio

Cardi B no quiere que haya más rumores alrededor de su divorcio. La cantante se encargó de disipar las noticias que han circulado en los últimos días.

Durante un “en vivo” de Instagram, la intérprete de “WAP” agradeció a sus fans por el apoyo y todo “el amor y las oraciones” que le han mandado. Sin embargo, especificó que no lo necesita porque en este momento se encuentra muy bien.

“Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima”, aseveró la rapera de 27 años de edad.

Cardi reveló que la causa de todo fue en realidad porque estaba cansada de pelear todo el tiempo con su esposo, además de que sentía que le escondía las cosas.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, expresó.

Cardi agregó que en el tiempo que estuvieron juntos, Offset se llegó a comportar de maneras que las dañaban a ellas, y cuando esto llegaba a la prensa, le hacía sentir muy mal. “Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo de mierda”, comentó. Pero a diferencia de las otras veces, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre verdadero de la intérprete, narró que esta vez Offset no la engañó, ni está esperando otro hijo con alguien más. “Esta vez, no estaba llorando. ¿Quieres saber por qué? La razón de mi divorcio no es porque nada de esa mierda que haya pasado antes. No es porque me haya engañado. Estoy viendo a la gente ser como, ‘Oh, tiene un bebé en camino’. Esa es una maldita mentira total. Es la segunda vez que la gente está tratando de volver a poner bebés aquí. No, eso es una tontería”, afirmó. Por otro lado, la rapera también negó los reportes de que esto sea para hacer publicidad a su próximo álbum. El divorcio El pasado martes, Cardi B le pidió el divorcio a Offset en una corte de Atlanta, Georgia tras casi tres años de matrimonio. Ambos son padres de Kulture Kiari, una niña de dos años. Inicialmente la revista People reveló que la petición de divorcio por parte de la rapera neoyorquina llegó después de que descubriera que su esposo le fue infiel una vez más.

Fuente: INFOBAE