(EFE) - El lanzador dominicano Framber Valdez no se considera un "vidente", pero durante los entrenamientos de primavera les declaró a todos sus compañeros de los Astros de Houston que iba a abrir un partido de la Serie Mundial con ellos.

No falló en su predicción y siete meses después su "visión" y gran sueño se verá cumplido.

Esto, cuando suba al montículo del Minute Maid Park como abridor estelar de los Astros para el Primer Partido de la Serie Mundial que el equipo de Houston va a disputar contra los Bravos de Atlanta.

"Lo (tomábamos) a chiste", expresó con una sonrisa Valdez durante la rueda de prensa previa al inicio del Clásico de Otoño.

"Pero, yo me enfoqué, porque podía ser que tuviera la oportunidad de lanzar durante la postemporada y la aproveché".

Específicamente, Valdez aprovechó también su tercera oportunidad en esta postemporada el jueves pasado en Boston.

Cuando la rotación abridora de los Astros parecía estar derrumbándose en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Medias Rojas.

Ningún abridor había pasado de la tercera entrada en los primeros cuatro choques.

Pero en el Quinto Partido Valdez cubrió ocho entradas completas de una sola carrera para adjudicarse la victoria.

Y cuando, el otro joven lanzador latinoamericano, el novato venezolano Luis García cumplió dos días después en el Juego 6 con 5.2 ceros, Houston se coronó campeón del Joven Circuito por tercera ocasión en los últimos cinco años.

"Gracias a Dios, me siento bien contento. Me siento emocionado", destacó Valdez, quien había registrado efectividad de 7.71 en sus dos salidas anteriores en los playoffs antes del jueves. "No lo demuestro al 100%, pero me siento emocionado. Lo sé controlar, porque es una oportunidad que pocos la tienen y es grandiosa".

Para Valdez, el reto de este martes no será nada fácil. Los Bravos acaban de derrotar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a los Dodgers de Los Angeles, campeones defensores que habían ganado 106 partidos en la campaña regular.