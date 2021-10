JCE continuó recepción de propuestas aspirantes a miembros de Juntas

Santo Domingo - La Junta Central Electoral (JCE) continuó este viernes la recepción de propuestas a aspirantes a miembros de Juntas Electorales del país y de las Oficinas de Coordinación de Logística en el Exterior (OCLEES) de cara a las próximas Elecciones Municipales, Congresuales y Presidenciales del año 2024.

Los trabajos de conformación continuaron en Santo Domingo Este, en una jornada encabezada por el Pleno de la institución, en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis en este municipio.

El magistrado presidente de este órgano comicial, Román Jáquez Liranzo resaltó la responsabilidad que tienen las Juntas Electorales por lo que expresó que “quienes conformen las Juntas Electorales deben ser personas con el valor de la responsabilidad y la democracia muy bien definidos”.

Indicó que la JCE evaluará los perfiles de todos los aspirantes, y estos serán escogidos en el marco de la ley, en capacidad, aptitudes y valores.

“En ese mismo orden quienes reúnan los requisitos las mejores evaluaciones serán designados o ratificados según corresponda”, ratificó.

“Por eso hacemos un llamado a todo aquel o aquella que le duela la democracia, que no coloque los intereses personales por encima del bien común, que no coloque nada por encima de la Constitución y la legalidad, y los que añoren unas elecciones en integridad, los que entiendan que se juegan el terreno, no en la grada, es hora de estar del lado de escribir la historia de una democracia en República Dominicana”, finalizó el presidente de la JCE.

En tanto que, el miembro titular de la JCE y coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Samir Rafael Chami Isa, resaltó que en la composición de las Juntas Electorales se encuentra la esencia de los procesos democráticos del país.

Manifestó que son los miembros de las Juntas Electorales quienes apegados a los preceptos legales deben seleccionar al personal que trabajará en los colegios electorales el día de las elecciones, recayendo sobre estos últimos y en primera instancia el resultado de cada elección.

“Y es justo ahí donde radica la espina dorsal de la motivación a la participación en este proceso de selección”, indicó.

Shami Isa, expresó que para la JCE es de suma importancia la participación activa de la Sociedad Civil, las iglesias y los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, para que los postulantes sean una verdadera representación de su municipio y, por tanto, que su designación sea el resultado de una ponderada evaluación de la comunidad local, a los fines de integrar Juntas Electorales libres de prejuicios y cuestionamientos.

Para la conformación de la Junta Electoral de Santo Domingo Este fueron recibidas 68 propuestas de aspirantes registrados, las cuales serán evaluadas por la citada comisión y posteriormente será sometido al Pleno de la JCE.

Al concluir la presentación de las propuestas el Pleno de la JCE, otorgó un plazo de tres días laborables para finalizar la recepción de las mismas, en la Junta Electoral correspondiente o en la página web de esta institución.

La comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos está conformada por los miembros suplentes adscritos a los trabajos de la comisión, Prado López Cornielle y Anibelca Rosario Rosario; el director de Recursos Humanos, Ariel Liranzo Liz; la directora de Partidos Políticos, Lenis R. García Guzmán; el coordinador de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo; el director Nacional de Elecciones, Mario Núñez; el director de Inspectoría, Juan Bautista Gómez y la secretaria de la Comisión de Juntas Electorales, Emily Féliz Matos.

Estuvieron, además los miembros titulares Rafael Armando Vallejo, Dolores Altagracia Fernández y Patricia Lorenzo Paniagua.

Este sábado continuarán los trabajos de conformación en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.