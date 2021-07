Mercenarios :“La misión era secuestrarlo, no matarlo”

Este jueves, unas cuarenta horas después de los hechos, se tiene noticia de la muerte de siete presuntos mercenarios en un tiroteo con la policía.

Al menos otras 15 personas fueron detenidas por la policía que recuperó armas, municiones y otros artículos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia del presidente y su chequera personal.

El juez Clément Noël dijo que había informado sobre artículos encontrados por la policía en un vehículo utilizado por los agresores: 5 armas de fuego, incluidas 2 pistolas de 9 mm, cartuchos de calibre 5,56 mm, el servidor de la cámara de vigilancia del presidente Jovenel Moïse, una chequera del BNC a nombre de Sr. y Sra. Jovenel Moïse, una veintena de bolsas, hachas, alicates, ropa, comida y dinero.

Ademáa 109 billetes de US $ 20, un lote de 100 billetes de US $ 100, un lote de 99 billetes de US $ 100 y otro lote de 100 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dólares, 32 billetes de 100 dólares en chaleco antibalas, dos placas y el contrato de alquiler del auto hecho con Avis el 6 de julio, muchos teléfonos celulares entre otros, dijo el magistrado Clément Noël, quien escuchó y ordenó la custodia de James Solages y Joseph Vincent.

"La misión era secuestrar al presidente Jovenel Moïse, como parte de la ejecución de una orden judicial por parte de un juez de instrucción y no matarlo ”, dijo el juez de paz, citando declaraciones de James Solages y de Joseph Vincent. Cuando se le preguntó sobre el patrocinador de esta misión, James Solages dijo que había "encontrado este trabajo en Internet", informó el juez Clément Noël.

James Solage dijo que había estado en Haití durante un mes. Vive en Pétion-Ville. En cuanto a Vincent Joseph, lleva seis meses en Haití. Vincent Joseph dijo que vivía en Brothers. "Los mercenarios habían estado en Haití durante unos tres meses", dijo James Solages, citado por el juez de paz Clément Noël.

También este jueves, el juez Fidélito Dieudonné encontró el cuerpo de otro presunto mercenario en la calle Sténio Vincent de Pétion-Ville. "Herido, entró en una casa y se subió al techo".

