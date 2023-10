El presidente Luis Abinader inauguró en la tarde del viernes The Legend Arena, anfiteatro que fue bautizado con el concierto del artista británico

Púrpura y lentejuelas. El estilo de John Lennon ha ido cambiando con los años. Desde los 70 furiosos cuando imponía un estilo de estrellas y floripondios estilo bailarina de Tropicana, y gafas, unas más estrambóticas que otras. Pero casi siempre grandes.



El viernes pasado regresó a RD, ya como un jubilado de los escenarios, pero no retirado, con un traje con chaqueta color púrpura y lentejuelas. Hablamos de un héroe de la música, que ha dado noticias por más de 60 años. La última de sus giras, Farewell inició en 2018 y terminó el pasado 8 de julio en Estocolmo.

El hecho de que Sir Elton John haya inaugurado el anfiteatro The Legend Arena en el nuevo Dorado Water Park, de Cap Cana, tiene un significado extraordinario. Incluso más allá del seguramente jugoso caché que le hayan podido pagar. “Estoy orgulloso de interpretar mis canciones en este impresionante escenario The Legend Arena y de contar con el cálido público dominicano, sean leyendas!” dijo. Acababa iniciar su concierto con su éxito “Your Song”, del disco Top of the Pops (1971).



Su voz inconfundible, su amado piano (que son tres al menos), que viaja con él como un animal doméstico, probablemente hasta de vacaciones, son parte de la iconografía sonora también del siglo XXI.

Elton John subió al escenario con puntualidad europea y casi la mitad del tenue vacío. ¡Ay, la puntualidad caribeña, tan diferente de la europea! Así, el evento se vio un poco deslucido por la llegada tardía de personas casi hasta el final del show.



El piano a veces sostenido con secuencias, llenaba el ámbito de manera rotunda, acompañando su sola voz tan conocida, que a veces era acompañada por el publico, que siempre aplaudió y en varias ocasiones ovacionó al británico.



Decir Elton John es abarcar gran parte de las vidas, de quienes han vivido por más de seis décadas. El repertorio de 15 canciones incluyó, entre otras, “I’m Still Standing” del disco Two Low for Zero (1983) y “Candle in the Wind” del álbum Goodbye Yellow Brick Road (1973). No pudo faltar “Rocket man”, un clásico que data de 1972, de su disco Honky Chateau. “Philadelphia Freedom”, del disco Hall & Oates (1991) puso al público de pie. Del disco Rare masters (1992) cantó “I’v been loving you”. También “The Circle of Life” (de la banda sonora de El rey León, estrenada en Juno de 1994) y culminó con la interpretación de su éxito más reciente junto a Dua Lipa, “Cold Heart” (claro, sin Dua Lipa), de su última producción The Lockdown Session, lanzada en el 2022.



El momento fue histórico doblemente. En primer lugar por la inauguración de The Legend Arena, que ojalá se convierta en un escenario reconocido mundialmente. En segundo lugar porque ya retirado de las giras, es difícil que Elton John, quien a sus 76 años ya aqueja dificultades al caminar, vuelva a presentarse en el país. “Es la segunda vez que vengo a República Dominicana”, había advertido.



Al final, el público totalmente eufórico pedía más. Y se quedó en eso. En un adiós de púrpura y lentejuelas.



Gira e inauguración

La última gira fue larga, iniciada en 2018. Solo en 2022 ganó 334 millones de dólares por 84 conciertos, lo cual arroja 3 millones 976 mil por concierto. En plan de especulación uno podría pensar que habría cobrado, al menos 1 millón de dólares por el concierto de The Legend Arena. The Legend Arena, anfiteatro del Dorado Park, en Cap Cana, fue inaugurado por el presidente Luis Abinader en la tarde del viernes, acompañado por Alfredo Pacheco, Samuel Pereyra, Raúl Hoyos, Andrés Piñeiro, Carlos Cobiella, Fernando Hazoury, David Collado, Pilar Llado, Antonio Hernández. Este tipo de sitios enriquecen la oferta turística del país con turismo cultural.