El festival que se inició el viernes 8 y concluye este sábado 9 de diciembre, en la Cueva de Santa Ana, del Parque Iberoamericano, es la 4ta edición del programa de becas curatoriales de TBA21-Academy, The Current.



El Festival de arte contemporáneo Convening #1 llega a Santo Domingo, con una programación gratuita que incluye conferencias, talleres, proyecciones y danza contemporánea, según asegura una nota de prensa recibida en elCaribe.



El evento ha sido comisariado por Yina Jiménez Suriel, una joven curadora e investigadora con maestría en estudios visuales, cuya práctica curatorial es una investigación continuada alrededor de procesos emancipatorios contemporáneos y la construcción de imaginaciones. Ostenta la beca de comisariado de TBA21–Academy The Current IV, un proyecto de investigación de tres años (2023–2025) titulado otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua.



La TBA-21 es una de las principales fundaciones internacionales de arte y de acción pública. Creada en 2002 por la filántropa y coleccionista Francesca Thyssen-Bornemisza. La actividad de la fundación evidencia el compromiso continuado de la familia Thyssen con las artes y el servicio público a lo largo de cuatro generaciones. La Fundación TBA21 trabaja a partir de la Colección TBA21 y de un importante programa de actuación que incluye exposiciones y programas públicos y educativos.



De este modo, la curadora ha dicho a través de una nota que al evento asiste un nutrido grupo de especialistas de distintas nacionalidades, aunque no especifica en la nota.



La idea central del festival parte de lña premisa siguiente: “Si recorriésemos el Caribe por el fondo del mar notaríamos que, en realidad, no existen istmos, tierras continentales o islas, sino una sucesión montañosa entre agua”, según ha anotado la propia curadora.



Para ella el punto de partida del festival es la evolución del canal marino que existió hasta hace menos de un millón de años entre las actuales bahías de Neiba, en República Dominicana, y la bahía de Puerto Príncipe, en Haití, y los cuerpos de agua que dejó a su paso la Laguna de Rincón, el Lago Enriquillo y el Lago Azuéi.



El propósito del programa es ensayar cómo desde nuestra corporalidad y nuestras capacidades perceptivas humanas podemos entablar relaciones con las transformaciones oceánicas-geológicas, cuya escala nos sobrepasa, asegura la nota de Jiménez Suriel. “The Current IV se propone contribuir a los procesos emancipatorios de la región”.



Sobre Yina Jiménez Suriel

Vive y labora desde RD. Es editora asociada de la revista Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe. Ha curado: one month after being known in that island (2020) en la Kulturstiftung Basel H. Geiger (Suiza), junto al artista Pablo Guardiola y co-producida por Caribbean Art Initiative; y el primer capítulo del proyecto montañas submarinas el fuego hace islas (2022) en Pivô (Brasil). Forma parte del equipo curatorial en ArcoMadrid 23/24.