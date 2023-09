El aporte, que supera los 200 mil dólares, reafirma el compromiso de esta entidad con el arte y la cultura del país

César Vallejo cantó en su poema XLIV: “Este piano viaja para adentro, / viaja a saltos alegres. / Luego medita en ferrado reposo, / clavado con diez horizontes. / Adelanta. Arrástrase bajo túneles, / más allá, bajo túneles de dolor, / bajo vértebras que fugan naturalmente. / Otras veces van sus trompas, / lentas asias amarillas de vivir, / van de eclipse, / y se espulgan pesadillas insectiles, /ya muertas para el trueno, heraldo de los génesis. / Piano oscuro ¿a quién atisbas / con tu sordera que me oye, / con tu madurez que me asorda? / Oh pulso misterioso”.



La Fundación E. León Jimenes entregó de manera oficial a las autoridades del Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional Eduardo Brito un gran piano de concierto para la celebración de espectáculos de música clásica en la Sala Carlos Piantini. De hecho, el nuevo piano que ha costado cerca de un cuarto de millón de dólares, protagonizará la 8va edición de la Gala de Ganadores Van Cliburn, este miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 p.m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



Pero el maestro Rafael Solano ha sido el primero en estrenarlo, interpretando Una primavera para el mundo. Esto, antes de que demuestren sus virtuosisimos respectivos Yunchan Lim (Corea del Sur, medalla de oro), Anna Geniuskene (Rusia, medalla de plata) y Dmytro Choni (Ucrania, medalla de bronce), acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

El acto de entrega contó con la presencia de Milagros Germán, ministra de Cultura; Jorge Aguayo, presidente del consejo directivo de E. León Jimenes; María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes; Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía; Marisol Rodríguez Copello, co-presidente de la Fundación Sinfonía; José Antonio Molina, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, y Carlos Veitía, director general del Teatro Nacional, quienes suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional sobre el buen uso y cuidado del instrumento.



En palabras propias del fabricante, “es el pináculo de los pianos de concierto, la opción de los grandes pianistas”.



Su selección estuvo a cargo del aclamado pianista ruso Daniil Trifonov, quien viajó de manera exclusiva a la fábrica ubicada en Astoria, Nueva York, y eligió especialmente para la República Dominicana este modelo, adquirido por un monto superior a los 200 mil dólares.



Jorge Aguayo, en nombre de E. León Jimenes, expresó el compromiso de la institución con la cultura dominicana. “En nuestro 120 aniversario reafirmamos el compromiso con el desarrollo y la cultura de nuestro país, que ya forma parte de nuestro ADN familiar y empresarial”, sostuvo Aguayo.



María Amalia León, presidente de la fundación, manifestó: “Este nuevo gran piano, que desde ya se convierte en un legado para esta sala magna que es nuestro Teatro Nacional, da continuidad a los esfuerzos de seguir trabajando juntos por una mejor nación”, señaló.



30 años de reciprocidad



Organizada por la Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía, en esta edición de la Gala se conmemoran 30 años desde que ambas instituciones se unieran para ofrecer al público dominicano música de primera, con el arte y la cultura.