Será este sábado 16 de diciembre, a las 8:30 pm, en el Palacio de los Deportes con “Te echo de menos tour”

Ricardo Montaner ha dicho que se retira indefinidamente de los escenarios. Se barrunta que está agotado de tantos años sobre los tablados, cantando, cantando, cantando. Y llega la hora de la abuelitud.

Ok. Suponen sus millones de seguidores que sea algo momentáneo. Que se tome un año sabático. Pero no dos. Que las cuerdas vocales se desacostumbran y después no da la nota.



Su música, sus canciones, pertenecen a un público tan amplio como variopinto, que incluye más de una generación. Y cada generación es de 20 años en 20 años. Así que Montaner que lleva 50 años de sus 66 en los escenarios, puede tomar un breake.



A los 16 años comenzó como baterista de la banda Scala, de Maracaibo, en la Venezuela donde creció (había nacido en Avellaneda, una localidad periférica de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 1957). En 1976 grabó en solitario un disco de 45 RPM (revoluciones por minuto) con dos canciones. Mares en el lado A y Júrame en el B.



Luego, ha vendido más de 40 millones de discos. Ha grabado los temas de casi 30 telenovelas. Casi una decena de películas han contado con su voz en bandas sonoras, entre ellas la popular Yo soy Betty, La Fea. Tiene el Récord Guinness por realizar tres conciertos en el mismo día en ciudades de Puerto Rico, exactamente en Mayagüez, Ponce y San Juan.



En 2016 obtuvo el Premio Grammy Latino a la Excelencia, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación por toda su obra.



Ha ganado premios Billboard al mejor cantante, y en 2021 se alzó con el Premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Canción Tropical por la canción “Dios así lo quiso”, una colaboración junto con Juan Luis Guerra.



Que el retiro sea breve. Su voz nos es necesaria.