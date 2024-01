600 páginas revelan la relación de Wander Franco con menor de 14 años

El escándalo de Wander Franco pica y se extiende. Y ahora es probable que la carrera del talentoso campocorto dominicano en Grandes Ligas concluya tras un reporte de ESPN con detalles sobre su supuesto romance con una menor de edad.

Los periodistas de ESPN Jeff Passan y Juan Arturo Recio revelaron un informe de 600 páginas con detalles impactantes en relación con las acusaciones hacia Wander Franco por supuestamente mantener relaciones con una menor de edad.

En efecto, a Franco se le denunció formalmente por explotación sexual comercial y lavado de dinero, aunado al delito de presunta relación sexual con una menor de 14 años.

De acuerdo al extenso documento, hay pruebas «contundentes» de que Franco sostenía un romance desde diciembre de 2022 con una joven a la que vio por primera ocasión en persona. Esto, días después de intercambiar contactos vía online.

El propio ESPN agrega que el seleccionado al Juego de Estrellas de MLB en 2023 habría pagado miles de dólares a la madre de la chica a lo largo de la relación. Además, le entregó un vehículo nuevo.

