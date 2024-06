ESCUCHA ESTA NOTICIA

Mella (Independencia). La Alcaldía del municipio de Mella hizo entrega de las llaves de oro de esa demarcación y declaró hijo distinguido al ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, por sus aportes en favor del desarrollo de esta y otras comunidades de la provincia.

La entrega fue encabezada por el alcalde de Mella, Carlos Rodríguez Matos, quien destacó las virtudes, interés y contribuciones del ministro Camacho con el municipio durante estos casi cuatro años de gestión en la cartera deportiva.

La distinción al ministro fue adoptada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Mella.

Durante su intervención, el alcalde Matos resaltó el hecho de que fue Camacho quien primero propuso la construcción de un polideportivo para el poblado de Mella, se realizó el primer picazo y varios meses después se cumplió con lo prometido con la realización y entrega de la obra.

Ya desde hace poco más de 18 meses los deportistas de esta ciudad dan el mejor uso al techado y entre los deportes que se practican a diario figuran baloncesto, tanto tradicional como 3X3, voleibol, así como los variados deportes de combate, entre otras actividades recreativas y didácticas.

“Hace varias décadas que la juventud deportista y hambrienta de este municipio había solicitado la construcción de un polideportivo para Mella; nunca nos hicieron caso, pero en lo que se refiere a usted, señor ministro fue diferente, no tuvimos que realizar muchos reclamos para que este pueda construirse, hecho que con usted se logró sin inconvenientes”, expresó Matos, tras encabezar el acto de entrega de las llaves y de una placa de reconocimiento a Camacho.

Camacho agradece

De su lado, el ministro de Deportes sostuvo que nunca acostumbra a recibir reconocimientos de esta magnitud por méritos propios.

“Este obedece a la brillante labor de cada uno de los más de tres mil empleados que a diario asisten al Ministerio de Deportes a realizar un desempeño en beneficio de todos los ciudadanos”, expresó el funcionario, en referencia a quienes trabajan en el edifico central, en Santo Domingo, así como en las regionales en todo el país.

“Por eso le pido que me dejen recibir este reconocimiento, el cual no es necesariamente para mí, pues el mismo le pertenece a toda esa empleomanía del Ministerio de Deportes, todos quienes me rodean y ayudan, es a ellos a quienes les pertenece este gran desprendimiento que ustedes acaban de realizar”, agregó Camacho.

Expresó que el primer agradecimiento es para el presidente Luis Abinader, quien fue la persona que depositó su confianza para que él pudiera encabezar las ejecuciones de obras deportivas como la de Mella y muchas más que ya han concluido “y otras a las que les falta solo pequeños detalles, estas son las conclusiones de parte de los compromisos que asumimos hace cuatro años”.

También resaltó el desempeño realizado durante este período por el viceministro Kennedy Vargas, uno de sus principales colaboradores y quien es un gran ejemplo del trabajo en equipo debido a que lo ha ayudado bastante a desarrollar el programa que desde el primer día ejecuta en toda la región sur.

En el acto de entrega de reconocimientos estuvieron el senador electo por la provincia de Independencia, Dagoberto Rodríguez; el viceministro Vargas, así como los regidores Ana Mercedes Vargas y Cheify Marmolejos.