Email it

Con 27 puntos de Butler, Miami superó por 109 a 101 a los Knicks para colocar la serie 3-1. El quinto partido se traslada mañana a Nueva York

Jimmy Butler tuvo 27 puntos y 10 asistencias, y Bam Adebayo terminó con 23 unidades y 13 rebotes para que el Heat de Miami se acercara a un triunfo de disputar sus terceras finales de Conferencia en los últimos cuatro años al vencer anoche 109-101 a los Knicks de Nueva York.



Max Strus tuvo 16 tantos, Kyle Lowry agregó 15 y Caleb Martin 10 por el Heat. Miami, que llegó como el octavo sembrado, lidera la serie de semifinales de la Conferencia Este 3-1. El quinto juego los espera mañana en Nueva York.



Jalen Brunson terminó con 32 unidades y 11 asistencias por los Knicks, quintos de la Conferencia Este. Mientras que RJ Barrett firmó 24 y Julius Randle 20 antes de salir por acumulación de faltas a tres minutos del final del encuentro.



Miami falló 12 de sus primeros 15 tiros en el cuarto periodo, pero los Knicks no aprovecharon y sólo recortaron tres puntos de la ventaja del Heat. Miami inició el periodo con nueve puntos de ventaja y con un par de tiros libres de Brunson a 4:40 minutos del final Nueva York se acercó 99-93. Los Knicks nunca estuvieron arriba en el tercer juego, pero tomaron ventaja dos veces en el cuarto encuentro de la serie.



Multan a Jokic con 25 mil dólares



El serbio Nikola Jokic, pívot de los Denver Nuggets, fue multado ayer con 25,000 dólares por la NBA por su choque del domingo con el dueño de los Phoenix Suns, Mat Ishbia, pero no fue castigado con una suspensión, por lo que podrá disputar este martes el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Joe Dumars, jefe de operaciones de la NBA, decidió multar a Jokic por un “contacto inoportuno” con Ishbia, informó la liga en un comunicado. Jokic, MVP de la NBA en 2021 y 2022, se enfrentaba a una posible suspensión de la NBA, algo que le impediría disputar un partido trascendental para los equilibrios de una serie que ve a los Nuggets y a los Suns empatados 2-2.



Los hechos se remontan al segundo período del cuarto partido de la serie, cuando un balón suelto acabó fuera de la cancha y en las manos del propietario de los Suns, Ishbia.



Jokic se acercó a la primera fila para coger la pelota y sacar cuanto antes pero Ishbia la retuvo, por lo que el serbio, con gesto extrañado, empujó levemente con su codo al dueño de Phoenix.



Ishbia exageró vistosamente el contacto y cayó sentado en su silla sin ninguna consecuencia, al tiempo que otro espectador, que acabaría expulsado del pabellón, empujó a Jokic.



Este se llevó una falta técnica después de que los árbitros revisaran lo ocurrido. Ayer, Ishbia publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que consideró que “suspender o multar a gente por los hechos de anoche sería incorrecto”. “Tengo mucho respeto por Jokic y no quiero ver nada de eso (sanciones)”, dijo.