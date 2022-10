El veterano All-Star de los Golden State Warriors, Draymond Green, se disculpó con el equipo un día después de pelear con su compañero Jordan Poole durante la práctica, dijo el gerente general Bob Myers. Poole practicó ayer mientras que Green no lo hizo, y Myers dijo que cualquier medida disciplinaria potencial se manejaría internamente.



El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, dijo que Green estará fuera del equipo para hoy y espera que regrese mañana. Myers dijo que no prevé que Green se pierda ningún juego por el altercado del miércoles. “Todos están bien”, dijo Myers, y agregó que el equipo tiene suerte de que nadie haya resultado herido. “Mira, es la NBA, los deportes profesionales, estas cosas suceden. A nadie le gusta. No lo aprobamos, pero sucedió.



Draymond se disculpó con el equipo por mañana, Jordan estaba allí en la sala, yo estaba allí en la sala con el equipo, los entrenadores, los jugadores y todos escuchamos eso”. Myers sostuvo que “el espacio es bueno” con respecto a que Green no se entrenó y se fue a casa después de dirigirse al equipo.