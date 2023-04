Email it

El “Rey” dio cátedra con 22 puntos y 20 rebotes y los Lakers tienen a los Grizzlies al borde de la eliminación

LeBron James, una vez más, se puso la capa.



El “Rey”, como le llaman, registró una actuación memorable para los Lakers, que dominan su serie 3-1 y acarician el avance a la siguiente ronda por primera ocasión desde su corona de 2020 tras ser eliminados en la fase inicial por Phoenix Suns en 2021 y quedarse fuera de la postemporada en 2022.



A sus 38 años, con un motor repleto de millas en un recorrido de 20 campañas que se inició en 2003, LeBron impartió docencia ante un conjunto de Memphis que ha pagado caro la irreverencia de Dillon Brooks.



Terminó con 22 puntos y 20 rebotes, un logro que obtenía por primera ocasión en su carrera y nunca antes visto en el mejor baloncesto del mundo a su edad y en postemporada. Wilt Chamberlain tenía el récord anterior al ejecutar su 20-20 (puntos y rebotes) con 36 años en 1973.



Súmele a esto el canasto para empatar y mandar el encuentro a tiempo extra, período en el que selló la victoria con un canasto de falta y vale ante el mismo Brooks, jugador de boca liviana, ejemplo perfecto del castigo que llega cuando no se miden las palabras porque estas, como las plumas, después de sueltas difícilmente se recogen.



Memphis, que tuvo control del partido hasta los minutos finales del cuarto acto, cuando D’Angelo Russell metió a los Lakers en juego con varios tiros de tres, salió por la puerta trasera de Los Ángeles y además pende sobre sus aspiraciones una especie de espada de Damocles porque no hay mañana. Si pierden esta noche, se despiden. Adiós.



Arrogantes sin trofeos que demostrar, los talentosos Grizzlies siguen en la adolescencia, negados a entender que la etapa actual es para hombres.



James, la quintaesencia del manejo dentro y fuera de la cancha, fue el arquitecto de su derrota y después del juego, en su charla con la prensa les dio otra lección al referirse a ellos con la altura que hasta el momento no se ha visto en quienes fueran los segundos sembrados en la Conferencia del Oeste tras obtener marca de 51-31 en la regular. Los Lakers, de su lado, cruzaron en séptimo puesto por la vía del “play-in”,



Los Lakers también recibieron aportes de Austin Reaves, su máximo anotador al terminar con 23 puntos, y Jarred Vanderbilt, quien registró 15 unidades, en una faena aciaga para Anthony Davis, que tiró de 13-4 y se quedó con 12 puntos. Los rebotes (11) y los tapones (4) estuvieron ahí, pero su ofensiva fue pobre.



De todas formas, contra el cansancio que a leguas se notaba, James obtuvo energías de la misma fuente que le ha permitido, dos décadas después, poder proclamar que sigue siendo el rey.

Fox espera jugar esta noche para Sacramento

El escolta estrella de Sacramento, De’Aaron Fox, dice que planea jugar esta noche en el quinto partido contra Golden State a pesar de una fractura en el dedo índice de la mano con la que tira, la izquierda. Fox participó ayer en una práctica sin contacto y luego les dijo a los periodistas que “no hay peros, peros o condiciones. Estoy jugando”. Fox sufrió la lesión al final de la derrota del cuarto juego del domingo. Se le vio disparar ayer con una férula en el dedo lesionado. Fox está en medio de una serie estelar, promediando 31.5 puntos, 6.0 rebotes y 7.0 asistencias en su debut en postemporada.