LeBron James aseguró ayer que no sabe cuántas temporadas le quedan, pero sí sabe “que no son muchas” y sugirió que le gustaría cerrar su trayectoria en la NBA con la camiseta de los Lakers. “No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas”, afirmó LeBron.



De 39 años, James admitió además que tampoco tiene claro si le gustaría tener una gira de despedida para recibir el cariño de cada ciudad estadounidense, o si preferiría poner el punto final a su legendaria carrera quedándose un poco más lejos de los focos.



“Estoy en 50-50. Voy a ser honesto, porque hay veces en las que siento que lo debo a mis seguidores que me han apoyado en este viaje durante veinte años y más, que debo darles ese momento en el que cada ciudad te da flores o lo que sea. Eso parece bonito”, razonó.



LeBron se refirió además a su deseo de sumarse a la selección estadounidense en los próximos Juegos de París. “Me dije al principio de la temporada, cuando me comprometí a disputar los Juegos, que eso dependía de mi salud”, dijo.