Joel Embiid cojeó casi todo el encuentro y quizá tuvo un poco de suerte después de que no lo expulsaron por patear en la ingle a un jugador de los Nets de Brooklyn, bloqueó una potencial canasta del empate a 8,8 segundos del final y los Sixers de Filadelfia los superaron ayer 102-97 para irse arriba 3-0 en la serie de primera ronda.



Tyrese Maxey desempató el juego con un triple a 44 segundos del final por los Sixers, que podrían barrer la serie con una victoria mañana en Brooklyn.



Después de que James Harden fuera expulsado en el tercer periodo por otro tiro a la ingle y que Embiid no se vio tan dominante como es de costumbre, Maxey tomó las riendas de la ofensiva y anotó ocho unidades seguidas y dio la vuelta de un déficit de cinco tantos para irse arriba por 99-96 con un triple.



Spencer Dinwiddie atinó un tiro libre y pareció tener el camino libre para anotar con un tiro de bandeja antes de que Embiid se alzara y evitara el tiro. P.J. Tucker anotó un tiro libre para irse arriba 100-97 y los Nets dieron la vuelta en la siguiente posesión.



Maxey terminó con 25 tantos y Harden 21 por los Sixers. Embiid atinó 5 de 13 intentos de tiro de campo, para 14 puntos y 10 rebotes.



Embiid fue al vestuario para recibir tratamiento después de retirarse en el primer cuarto, y luego cojeaba varias veces más tarde.



Los fanáticos de los Nets abuchearon en voz alta la decisión de no expulsarlo por patear la pierna hacia la ingle de Nic Claxton en el primer cuarto y los que no estaban en la arena recurrieron a las redes sociales para preguntar por qué no lo estaba, como dijo Golden State. Draymond Green fue por pisar a Domantas Sabonis de Sacramento en el segundo juego de su serie. Luego, Green fue suspendido por la NBA para el tercer partido.

Brogdon es elegido Sexto Hombre del Año 2023

El escolta de los Boston Celtics, Malcolm Brogdon, fue elegido como Sexto Hombre del Año 2023. Brogdon es el segundo jugador en ganar Novato del Año y sexto Hombre del Año en su carrera, uniéndose a Mike Miller y es el tercer jugador de los Celtics en ganar el Sexto Hombre del Año, uniéndose a Kevin McHale (2 veces) y Bill Walton.