El fenómeno francés de 2.23 metros de estatura tiene el poderío físico, la envergadura de un pívot, la habilidad con el balón y precisión en el tiro

Los San Antonio Spurs confirmaron todos los pronósticos y escogieron anoche en el número uno del draft de la NBA al prodigio francés Víctor Wembanyama, el joven más esperado en la liga desde el aterrizaje en la élite hace 20 años de LeBron James.



De 2.23 metros de estatura y con 19 años, Wembanyama tiene el poderío físico y la envergadura de un pívot pero también la habilidad con el balón y la precisión en el tiro de un escolta.



El Barclays Center de los Brooklyn Nets acoge este draft de la NBA que se celebra solo diez días después de que los Denver Nuggets de Nikola Jokic consiguieran el primer anillo de su historia.



Con un elegante traje verde, Wembanyama, tras recibir las felicitaciones de sus amigos y familiares, se calzó una gorra negra con el logo de los Spurs para subir al escenario y saludar a Adam Silver, que es el comisionado de la NBA.



“Esto es cumplir algo con lo que he soñado toda mi vida”, dijo un Wembanyama que no pudo evitar las lágrimas.El joven también aseguró que va a “intentar aprender lo más rápido posible” en la liga porque su objetivo es “ganar el anillo” de la NBA.



Jeremy Sochan, que fue escogido por los Spurs en el draft del año pasado en el puesto nueve, acudió además a Nueva York para dar la bienvenida a su compañero.



Considerado como un talento único y generacional, Wembanyama jugará a las órdenes de un técnico legendario como Gregg Popovich.



Pese a que ahora no pasa por su mejor momento, San Antonio está considerada como una de las franquicias mejores gestionadas de las últimas décadas en la NBA y tiene además una gran experiencia eligiendo a pívots en el primer puesto, ya que David Robinson (1987) y Tim Duncan (1997) cambiaron para siempre la historia de este equipo con cinco títulos entre 1999 y 2014.