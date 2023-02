Email it

Cerraron en grande una temporada con la conquista del título 11 de la Serie del Caribe y 22 para el país



Con su coronación en la recién finalizada Serie del Caribe, los Tigres del Licey cierran una temporada en el que se lo llevaron todo y no le dejaron nada a nadie.



Su cetro caribeño número 11 y la 22 para República Dominicana, fue lo que necesitaron para hacer sentir más su rugido en toda el área del Caribe en el Estadio La Rinconada de Caracas, Venezuela, tal y como lo hicieron el 18 de enero pasado luego de haber obtenido el título 23 de la campaña otoño-invernal 2022-2023 en el Estadio Quisqueya ante las Estrellas Orientales. Llegaron al país próximo a las 6:30 de la tarde del sábado por el Aeropuerto Internacional de Las Américas con la copa en manos tras un viaje que partió desde la terminal de La Guaira a las cinco de la tarde. Fueron recibidos por su gerente general Audo Vicente y por el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, en representación del gobierno dominicano.



“Desde que salimos de Santo Domingo la mentalidad era regresar a casa con el trofeo y gracias a Dios se pudo dar”, señaló José Offerman, quien se convirtió en el primer dirigente dominicano del Licey en conquistar un cetro caribeño en Venezuela.



Con anterioridad, los Tigres habían conquistado las ediciones celebradas en Caracas 1973 (Tom Lasorda con marca de 5-1), Caracas 1977 (Bob Rogers, 6-0) y Puerto La Cruz 1994 (Casey Parsons, 5-1).

Una fuente le dijo a elCaribe que no realizarán la tradicional caravana por las diferentes calles y avenidas del Distrito Nacional, debido a que la gran mayoría de los peloteros tienen que viajar hacia los campo de entrenamientos de las Grandes Ligas y Menores. Asimismo, le informó que aún no está fijada la fecha en que serán recibidos por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.



Destacar también la escogencia de César Valdez como el Jugador Más Valioso, así como la selección de Emilio Bonifacio en el equipo Todos Estrellas como jardinero central.



Los Tigres completan una temporada excepcional en la cual igualaron la marca de triunfos en la serie regular de la Lidom (34) implantado por los Toros del Este en la temporada 2019-20. De igual modo, ganaron el Todos contra Todos y se coronaron en cinco partidos en la final frente a las Estrellas Orientales. Para coronar una impresionante campaña, los azules vencieron a los locales Leones en un estadio abarrotado.



Esta final de la Serie del Caribe ante los Leones de Caracas es una respuesta a lo sucedido en 2006 en Valencia-Maracay, luego que el combinado caraqueño dejara en el terreno a los Tigres. Esa noche, con el partido igualado a cuatro carreras por bando en la parte baja del noveno episodio y con un hombre en primera base, Henry Blanco conectó un elevado que parecía fácil para el Licey, pero un error defensivo de Erick Aybar (cuya pelota le pegó en la cabeza) permitió a los melenudos dejar a los dominicanos en el terreno y celebrar un clásico caribeño histórico.