Crónica de la caída de la negociación entre Toronto y Guerrero Jr.

Los Azulejos de Toronto y su jugador estrella Vladímir Guerrero Jr. dejaron de negociar una extensión de contrato cuando iniciaron los entrenamientos primaverales. Una fecha que la había autoimpuesto el mismo jugador.

Durante una entrevista señaló que él “no quería estar con la preocupación de una negociación” durante la temporada, pues, al iniciar el spring trainig, su enfoque estaría apuntando a solo “hacer su trabajo”.

Sin embargo, este miércoles se dieron a conocer detalles del acuerdo que habrían presentado los Blue Jays al jugador. De acuerdo con el periodista del New York Post, Jon Heyman, Toronto propuso una extensión por alrededor de 500 millones de dólares con aplazamientos para Vladímir Guerrero Jr. que ponen el valor actual neto en el rango de 400 a 450 millones de dólares.

The Blue Jays and Vladimir Guerrero were about $50 million apart, in a deal that would've encompassed 14 seasons, when talks broke down — or about $3.5 million a year.