Adrian Beltré fue escogido para integrar la Clase 2024 del Salón de la Fama Nacional de Béisbol de Cooperstown, un reconocimiento que premia su histórica trayectoria en este deporte, distinción que confiesa aún no logra asimilar.



“Son cosas que están fuera de mi control, obviamente me siento bien agradecido y bien contento porque me hayan exaltado, y de verdad, voy a tratar de disfrutarlo lo más que pueda, pero todavía no se me ha metido a la cabeza que soy un Salón de la Fama”, dijo Beltré al participar en su primera rueda de prensa tras su elección al pabellón de los inmortales de MLB.



Beltré fue escogido en la votación que realiza la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, cuyos resultados fueron revelados el martes, para formar parte de los nuevos miembros del Salón de la Fama, junto a Todd Helton (79,9 %) y Joe Mauer (76,1 %).



Entre los tres escogidos, Beltré fue el que mayor porcentaje logró, con un 95.1 % que lo coloca solo detrás del panameño Mariano Rivera, quien fue seleccionado de manera unánime (100 %), en cuanto a porcentaje de votos recibidos entre los 19 latinos que forman parte de este exclusivo club de inmortales del béisbol de Grandes Ligas.



“Muy orgulloso y muy contento, no esperaba el apoyo tan masivo (de la votación), obviamente uno trata de no fijarse mucho en eso, para mí era suficiente solamente entrar, aunque sea con el 75.1 %, pero saber que me han votado con una cuota tan alta, no está demás decir que uno se siente contento por eso, pero yo no me creo que soy mejor jugador que David Ortiz o Pedro Martínez, quizás sea la forma de votación de este año”, señaló el exjugador de 44 años.



Beltré se unió a Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Vladimir Guerrero, y son los únicos dominicanos que han asegurado un lugar en Cooperstown.

El presidente Luis Abinader felicitó a Beltré

“¡Felicidades por tu legado, Adrian!”, expresó el presidente Luis Abinader, al felicitar a Adrian Beltré, por su reciente ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown. “Cuánta emoción y orgullo sentí al enterarme de la elección de Adrian Beltré al Salón de la Fama de Cooperstown. Un logro merecido para un grande del béisbol dominicano”, publicó Abinader en su cuenta de X.