El precio en el que se vendió la pelota del jonrón 700 de Albert Pujols

La historia de una carrera impecable en las Grandes Ligas tenía en la pelota del jonrón 700 un recuerdo inolvidable. Albert Pujols se retiró de la MLB como uno de los cuatro jugadores que conectó al menos 700 cuadrangulares en la historia de Las Mayores y ya se hizo oficial el precio de venta de la bola del vuelacercas histórico de La Máquina.

El 23 de septiembre de 2022 todos los asistentes al estadio Dodger se pusieron de pie para ovacionar a Pujols tras conseguir el jonrón 700 en la MLB. Marlowe Leal fue el fanático que atrapó la pelota que muy pocos no quisieran tener, rechazó la oferta que le hicieron para devolverla y terminó por recibir menos de millón de dólares.

¿Poco dinero? Una casa de subastas le ofreció $2 millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge con New York Yankees en la MLB 2022, mientras que el récord de compra por una bola histórica lo tiene Todd McFarlane y los US$3 millones que pagó por el souvenir del cuadrangular 70 de Mark McGwire en las Grandes Ligas.

El precio en el que se vendió la pelota del jonrón 700

Marlowe Leal decidió que la casa de subastas Golden Auctions le vendiera la pelota del jonrón 700 de Albert Pujols en la MLB y tras 33 ofertas se cerró la subasta el sábado 5 de noviembre a las 22:30 ET. El precio en el que se vendió la bola histórica fue de $360.000 dólares.

“Los souvenirs son para los fans. No tengo ningún problema con que se la quede. Si la quiere regresar, genial. Pero al final del día, no me enfoco en lo material”, fue el mensaje de Albert Pujols para el fanático de Los Angeles Dodgers que no devolvió la pelota del jonrón 700 en la MLB.