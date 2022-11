Malas noticias para el fan que tiene la pelota del jonrón 700 de Pujols

La vida es una tómbola, sin duda. Albert Pujols escribió su nombre con letras doradas el 23 de septiembre de 2022 al conectar su jonrón 700 en la MLB. Un fanático de Los Angeles Dodgers fue el afortunado de atrapar la pelota del jonrón 700 y, a pesar del mensaje que le envió la ‘Máquina’, decidió no devolver la bola. Ahora, el fan podría recibir una cifra inferior a lo que imaginaba.

Si se tiene en cuenta que una casa de subastas le ofreció $2 millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge, el cuadrangular del récord en la Liga Americana, y que la marca de la mayor cantidad de dinero pagada por una bola histórica de la MLB lo tiene Todd McFarlane al dar US$3 millones por el souvenir del vuelacercas 70 de Mark McGwire en la temporada 1998, al fan que tiene la pelota del jonrón 700 no le va a ir muy bien que digamos.

Marlowe Leal, el fanático que atrapó la pelota del jonrón 700 de Pujols, le pidió a la casa de subastas Golden Auctions que pusiera en venta la bola. Pero, hasta el momento, la mayor oferta que han recibido no llegaría al millón de dólares.

“Nuestra subasta mensual de deportes en octubre ya está abierta. Uno de los increíbles coleccionables presentados es la pelota Albert Pujols 700 HR. Esta subasta estará abierta hasta el sábado 5 de noviembre”, publicó la cuenta oficial de Twitter de Golden Auctions.

🚨OUR OCTOBER SPORTS MONTHLY AUCTION IS NOW OPEN🚨One of the amazing collectibles featured is the Albert Pujols 700 HR ball 🤯



This auction will be open until Saturday, November 5th 🗓️



Bid now at https://t.co/zMpqN9XkzQ pic.twitter.com/6GrcZzawVw