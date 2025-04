Elly De La Cruz se une a selecto club tras una noche histórica

Si hay un pelotero que está dando un golpe sobre la mesa para su consolidación como una de las nuevas grandes estrellas de la Major League Baseball, este es el caso del dominicano Elly De La Cruz. Para este 2025 es sin lugar a duda la gran figura de la organización de los Rojos de Cincinnati.

El lunes 30 de marzo, protagonizó una actuación ofensiva que quedará registrada en la historia de la franquicia y del deporte. En el enfrentamiento contra los Rangers de Texas, De La Cruz desplegó una combinación de poder y velocidad pocas veces vista en las Grandes Ligas, especialmente en las últimas décadas.

Al terminar el compromiso, conectó dos cuadrangulares y dos dobles, para convertirse, a sus 22 años, en el sexto jugador más joven en lograr al menos dos jonrones y dos dobles en un mismo juego desde 1901.

Ladies and gentlemen, the ELECTRIC Elly De La Cruz ⚡️ pic.twitter.com/INdsMulrwp

Al terminar el compromiso, conectó dos cuadrangulares y dos dobles, para convertirse, a sus 22 años, en el sexto jugador más joven en lograr al menos dos jonrones y dos dobles en un mismo juego desde 1901.

Con esta actuación, el campocorto continúa consolidándose como una pieza clave en el roster de Cincinnati. Su capacidad para impactar el juego en múltiples facetas lo proyecta como un jugador fundamental para las aspiraciones de los Rojos en la presente temporada 2025.

4 runs, 7 RBI, 4 hits, 2 homers, and a steal in one game?



Heinie Zimmerman (1911)

Carl Reynolds (1930)

Bob Johnson (1937)

Willie Stargell (1968)

Shin-Soo Choo (2009)

Yoenis Céspedes (2015)

Ozzie Albies (2021)

Trevor Story (2022)

Shohei Ohtani (2024)

Elly De La Cruz (2025) 🔥 pic.twitter.com/kCCmiDhF0s