Fernando Tatis III habla con elCaribe de su proceso de rehabilitación para su pronta integración con los Padres

Nueva York, Estados Unidos.- Su sonrisa está de vuelta. Fernando Tatis III está cada vez más cerca de regresar al terreno de juego, tras una fractura en la muñeca que lo ha mantenido alejado de lo que más le apasiona.



Y en esta nueva travesía para él, ha tenido que sobreponerse al dolor, a las críticas y sobre todo, a no poder contribuir con los Padres de San Diego.



“Contento, de que ya finalmente, estoy a la vuelta de una esquina para regresar, aportar y ayudar a mi equipo”, expresó Tatis III a elCaribe.



El campocorto dominicano realizó una práctica de bateo en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York, mientras los Padres se enfrentaron ante ellos, el pasado fin de semana. Según el plan que los Padres han preparado para su regreso, se tiene estipulado que realicé un par de sesiones de práctica de bateo en vivo antes de comenzar una asignación de rehabilitación de ligas menores.



“Es un gran paso”, manifestó sonriente Tatis III, que si no tiene ningún contratiempo con su muñeca izquierda es posible que pueda hacer su debut en la temporada a mediados de agosto.



Tras esta larga espera, el nativo de San Pedro de Macorís no ha bajado la guardia y se ha mantenido preparándose en todas áreas.



“Me he enfocado en todo. Este deporte exige mucho y trato de prepararme en cada área diferente. También, he contado con mis padres que son mis pilares y son los únicos que me han mostrado ese amor puro y genuino”, dijo el quisqueyano que fue líder en cuadrangulares en la Liga Nacional con 42, además remolcó 97, se estafó 25 y terminó con promedio de .282, la campaña pasada.



La posible entrada de Tatis III podría generar un gran impulso para los Padres, que siguen en pelea en la carrera por avanzar a postemporada, aunque se encuentran detrás de los Dodgers de los Ángeles a 11 juegos y medio, están segundos en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.



“Tenemos mucha vibra positiva, tenemos una energía única como equipo, con grandes jugadores que trabajan día tras día. Cada cosa que se tiene que hablar dentro, se habla. Tenemos un buen conjunto” expresó el dos veces ganador de Bate de Plata.



Sentado en el dugout visitante del Citi Field, Tatis III no esconde la alegría que siente por el gran año que está teniendo su compatriota Manny Machado y cómo ha liderado la ofensiva de los Padres.



“Me siento contento del año que está teniendo. Manny es un trabajador incansable. Cada año que va pasando lo vemos mejorando cada vez más”, indicó Tatis Jr. acerca de la gran actuación de Machado, quien batea .299, con 16 jonrones y 54 impulsadas.