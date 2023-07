Miami. Si el jueves resultó ser la última salida del derecho de los Marlins Eury Pérez por un tiempo, qué manera de terminar su primera mitad.



El dominicano Pérez permitió una sola carrera en seis innings, pero eso lamentablemente para él fue suficiente para llevarse la derrota el jueves en el revés 3-0 ante los Cardenales en el loanDepot Park. Miami dejó 10 corredores en base y sus toleteros se fueron de 10-1 con corredores en posición de anotar, sin completar la barrida de la serie de cuatro juegos.



Pero no dejen que eso les haga perder de vista lo que ha hecho Pérez desde que llegó a las Grandes Ligas.



Piensen en todo lo que ha vivido el derecho en los últimos cuatro meses: Comenzó su segunda temporada consecutiva en Doble-A Pensacola, dejó atrás su adolescencia, ascendió hasta convertirse en el mejor prospecto de pitcheo de todo el béisbol y debutó en las Grandes Ligas. Su EFE de 1.34 en sus primeras nueve salidas lo situó en las mismas listas que dos fenómenos: el mexicano Fernando Valenzuela y Dwight Gooden.



“Cada experiencia, cada bateador al que me enfrento es un recuerdo para mí”, dijo Pérez tras concluir el juego. “Es algo que voy a recordar siempre. La experiencia con los jugadores es algo que nunca olvidaré. Tengo esa mentalidad de seguir para adelante. No sé si me van a parar ahora o cuándo va a pasar, pero mi mentalidad es seguir trabajando duro y estar listo para ayudar a este equipo en todo lo que pueda”.



Pérez, de 20 años, ya ha superado su récord de innings laborados en una sola temporada (84.1) entre su estadía en Doble-A Pensacola y las Mayores. Con la pausa del Juego de Estrellas comenzando el lunes, los Marlins podrían parar a Pérez con el fin de tenerlo disponible más tarde en la lucha por llegar a la postemporada y más allá. Independientemente de lo que Miami decida hacer, será una decisión difícil teniendo en cuenta lo dominante que ha sido.

Impresionante actuación

-Su EFE de 2.36 es la mejor para un pitcher de 20 años o menos desde 1920 en sus primeros 11 juegos (mínimo 50 IP)