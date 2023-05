Email it

Aaron Judge fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con una distensión en la cadera derecha, anunciaron ayer los Yankees. El movimiento es retroactivo al 28 de abril, Judge no ha jugado desde el jueves, cuando salió de la victoria de Nueva York por 4-2 sobre Texas en la cuarta entrada.



Judge sufrió la lesión al deslizarse de cabeza en tercera base el miércoles contra los Mellizos. Para tomar el puesto de Judge en el roster activo, el club llamó al patrullero Franchy Cordero desde Triple-A. “Creo que sabíamos que es algo menor, pero el riesgo que estamos sopesando es que no queremos ponerlo en una posición en la que salga y comprometa otra zona, y la lesión se convierta en otra cosa, o algo peor”, dijo el mánager Aaron Boone. “Eso es lo más importante.



Aunque Judge figuraba en el tercer grupo de práctica de bateo para el juego de ayer, no apareció en el terreno antes del partido. En cambio, Judge realizó su trabajo en la zona interna del estadio. “Creo que Aaron está siendo realista. Él entiende lo que está en juego y que es importante”, dijo Boone.