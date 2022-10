El derecho de los Filis, Aaron Nola, abrirá mañana el primer juego de la Serie Mundial en contra de los Astros de Houston, anunció ayer el piloto Rob Thomson.



El también diestro Zack Wheeler subirá al montículo en el segundo partido el sábado. Nola, quien se llevó la derrota en su única apertura de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, dominó en sus dos salidas previas esta campaña, combinándose para 12 entradas y dos tercios en contra de los Cardenales de San Luis y Bravos de Atlanta sin ceder una sola carrera limpia.



Nola maniató a los Astros durante la última serie de los Filis en la temporada regular, luego de lanzar 6.2 innings en los que permitió dos imparables y ponchó a nueve. Nola, la séptima selección general en el Draft del 2014, tuvo foja de 11-13 y efectividad de 3.25 en 32 aperturas esta temporada. Houston todavía no ha anunciado a su abridor para el primer juego.



Boone estará de vuelta con Yankees



Aaron Boone estará de regreso al mando de los Yankees en el 2023, de acuerdo al dueño del club Han Steinbrenner.



“En cuanto a Boone, lo firmamos por las mismas razones que mencioné el año pasado. Creo que es un buen mánager”, le dijo Steinbrenner ayer a Associated Press. “No veo cambios ahí”.



Los Bombarderos del Bronx pactaron con Boone una extensión por tres años tras la temporada del 2021.

Nueva York ha clasificado a las cinco postemporadas en las que ha estado al mando, tras reemplazar a Joe Girardi como piloto de Nueva York, pero el club no ha podido alcanzar la Serie Mundial, perdió una vez en el Juego del Comodín, dos veces en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y dos veces más en la Liga Nacional.



Sin embargo, Steinbrenner no indicó si el gerente general Brian Cashman estará de regreso. Cashman no está bajo contrato más allá del 2022.