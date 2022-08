Marcell dio una breve declaración ayer tras ser arrestado por conducir en estado de sobriedad cerca de Atlanta

ATLANTA.- El jardinero Marcell Ozuna, de los Bravos de Atlanta, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad la madrugada de ayer cerca de Atlanta.



Fue el segundo arresto en el último par de años para Ozuna.



Fue detenido el 29 de mayo de 2021 por cargos de agresión agravada por estrangulamiento y agresión con lesiones luego que policías dijeron haberlo visto atacar a su esposa. Esos cargos fueron retirados después de que el pelotero de 31 años completó un programa de intervención previa al juicio.



Previo al partido de ayer, Ozuna habló brevemente con los medios de comunicación, disculpándose por sus acciones.



“Estoy decepcionado (de mí mismo). Sé que decepcioné a mis compañeros, a mi equipo y a mi familia”, señaló el dominicano, quien no respondió preguntas de los medios de comunicación.



Ahora, el dominicano enfrenta más problemas legales tras ser arrestado por un policía de Norcross en el área metropolitana de Atlanta. Fue procesado en la cárcel del condado Gwinnett alrededor de las 4:30 de la mañana de ayer, acusado de conducir en estado de ebriedad y no poder mantenerse en el carril.

Fue liberado tras el pago de una fianza de 1,830 dólares.



Un video tomado de la cámara de cuerpo llevada por el oficial que detuvo a Ozuna muestra el momento en que el dominicano se identificó una vez estaba estacionado. “Soy Ozuna de los Bravos”, dijo el jugador al policía al momento de entregar su identificación y el carnet que lo acredita como empleado del conjunto de Atlanta.



Reunión gerente y dirigente



Según el reporte policial levantado, Ozuna supuestamente admitió haberse tomado “tres o cuatros cervezas”, celebrando el triunfo de los Bravos frente a los Mets de Nueva York la noche del jueves y de acuerdo con el oficial, el dominicano tenía los ojos enrojecidos, reportó TMZ.



Adicionalmente, Jon Heyman, de The New York Post, confirmó que el pelotero se reunió con el dirigente Brian Snitker, así como con Alex Anthopoulos, presidente del conjunto para conversar sobre la situación ocurrida.



“Los Bravos de Atlanta están al tanto del arresto de Marcell Ozuna esta mañana y siguen recopilando información sobre todos los hechos relacionados con el incidente”, indicó el equipo en un comunicado.

“Nuestra organización se toma estos asuntos muy en serio y obviamente está decepcionada por la situación. Debido a que se trata de un asunto legal, no tendremos más comentarios hasta que se complete el proceso”.



Ozuna se encuentra en su tercera temporada en Atlanta. Está en el segundo año de un contrato de cuatro campañas por 65 millones de dólares.



Después del arresto de 2021, Ozuna fue puesto en licencia administrativa durante una investigación de Grandes Ligas y se perdió la etapa de Atlanta que culminó con el título de la Serie Mundial.



Grandes Ligas suspendió a Ozuna por 20 juegos bajo su política de violencia doméstica en noviembre, lo que le permitió regresar para el inicio de esta temporada. Ozuna se disculpó con sus compañeros y aficionados en los entrenamientos de primavera en marzo.



“Mis fanáticos, les voy a dar lo mejor y voy a ser una mejor persona, y lo siento”, dijo Ozuna al comienzo de los entrenamientos de primavera.