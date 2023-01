Los Mellizos de Minnesota anunciaron ayer la llegada de un acuerdo con el derecho Chris Paddack para una extensión de contrato por tres años, que abarca hasta la temporada del 2025.



Paddack, que cumplió 27 años la semana pasada, hizo cinco aperturas con Minnesota en el 2022, y dejó una marca de 1-2 con efectividad de 4.03 con 20 ponches en 22.1 innings de labor. Eso, antes de someterse a la cirugía Tommy John en mayo.



El derecho ha hecho 66 presentaciones en su carrera entre los Mellizos y los Padres, en las que ha dejado registro de 21-21 con efectividad de 4.20.



En el 2019 fue nombrado por Baseball America como parte del Equipo Todo Novato, tras sumar récord de 9-7 y 3.33 de porcentaje de carreras limpias en 26 salidas con San Diego.



Anderson llegó a Milwaukee



Los Cerveceros de Milwaukee acordaron un contrato por un año y 3.5 millones de dólares con el ex tercera base/jardinero derecho de los Marlins de Miami Brian Anderson, según múltiples informes.



La persona que habló con The Associated Press dijo que Anderson podría ganar dos millones de dólares adicionales en bonos por desempeño. The Athletic informó por primera vez que Anderson había llegado a un acuerdo con los Cerveceros. Sportsgrid informó por primera vez los términos.



Anderson terminó cuarto en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional en 2018 y tuvo un OPS de más de .800 en 2019 y 2020, pero ha tenido problemas en el plato mientras lidiaba con lesiones en las últimas dos temporadas. Los Marlins optaron por no ofrecerle a Anderson un contrato para la temporada 2023, lo que lo convirtió en agente libre.



Bateó para .222 con ocho jonrones y 28 carreras impulsadas en 98 juegos la temporada pasada mientras registraba un porcentaje de embasamiento de .311 y un porcentaje de slugging de .346.