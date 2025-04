Guerrero disparó su primer cuadrangular de la temporada para encaminar al triufo a los Azulejos ante el equipo de los Bravos

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer jonrón de la temporada y remolcó un par de carreras, Chris Bassitt lanzó cinco entradas en blanco y los Azulejos de Toronto arruinaron el regreso de Spencer Strider tras una cirugía de codo al vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta.



Chris Bassitt (2-0) ponchó a diez, su mayor cantidad de la temporada, y permitió tres hits, todos sencillos. El derecho bajó su efectividad a 0.77 en cuatro aperturas. Jeff Hoffman permitió el primer jonrón en la carrera de Drake Baldwin en la novena entrada, pero terminó para su cuarto salvamento en cuatro oportunidades.



Strider (0-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas. Al hacer su primera aparición en las Grandes Ligas en 376 días debido a una cirugía para reparar el ligamento colateral cubital en su codo derecho, el derecho ponchó a cinco, caminó a uno y golpeó a un bateador. Lanzó 97 lanzamientos, 58 de ellos strikes.



Tatis y Machado empujan dos cada uno



Fernando Tatis Jr. y Manny Machado impulsaron dos carreras cada uno, mientras que Nick Pivetta lanzó seis sólidas entradas por los Padres de San Diego, que se impusieron 4-2 sobre los Cachorros de Chicago. San Diego se llevó dos de tres juegos de una serie entre líderes de división de la Liga Nacional.



Los Padres mejoraron a un récord de 15-4, el mejor de las Grandes Ligas. Los líderes del Oeste de la Liga Nacional han ganado 12 de 13 juegos en casa -su única derrota- llegó el martes por la noche en diez entradas contra Chicago.



Los Cachorros, líderes de la División Central (12-9), se llevaron dos de tres compromisos ante los Padres en el Wrigley Field a principios de mes.



Los dominicanos Tatis y Machado conectaron cada uno un sencillo impulsor en la tercera entrada contra Matthew Boyd. Machado disparó un doble impulsor en la séptima entrada contra el venezolano Daniel Palencia, y Tatis recibió un boleto con las bases llenas contra Luke Little con dos outs en la octava.



Fue una revancha del enfrentamiento de lanzadores del 5 de abril, cuando Boyd venció a Pivetta y a los Padres 7-1 en el Wrigley Field. Pivetta sólo duró tres entradas. Esta vez, Pivetta (3-1) permitió una carrera y cuatro hits en una actuación destacada. Ponchó a seis y dio una base por bolas. Boyd (1-2) fue responsable de dos carreras y seis hits en cinco episodios y un tercio.



Minnesota gana



Ty France conectó un sencillo en la décima entrada para darle a los Mellizos de Minnesota una victoria de 4-3 sobre los Mets de Nueva York, quienes habían remontado con tres carreras en el octavo inning.

Buxton, Harrison Bader y Willi Castro conectaron sencillos impulsadores para los Mellizos (7-12), quienes ganaron apenas su segunda serie en seis conjuntos esta temporada.



El árbitro de primera base Hunter Wendelstedt tuvo que abandonar el juego en la sexta entrada después de ser golpeado en la cabeza por una bola de foul de Taylor. Pete Alonso y Jesse Winker conectaron dobles impulsadores para poner fin a una racha de 12 entradas sin anotar para los Mets (11-7) en el octavo contra Griffin Jax, y el venezolano Luisangel Acuña empató con un sencillo con dos outs. Los Mets obtuvieron tres sólidas entradas y un tercio de Justin Hagenman en su debut en las Grandes Ligas después de su llamado desde Triple-A Syracuse en un juego de bullpen después de que Griffin Canning fuera descartado por enfermedad.



Laureano pegó jonrón



Jackson Holliday conectó un grand slam en la segunda entrada, Dean Kremer tuvo su mejor apertura de la joven temporada y los Orioles de Baltimore derrotaron a los Guardianes de Cleveland 9-1.

Holliday rompió una sequía de 0 de 17 con un batazo que llegó al bullpen de Baltimore en el jardín central ante Gavin Williams (1-1) con un out en el segundo.



Kremer (2-2) llegó al juego con una efectividad de 8.16, pero solo permitió una carrera —un jonrón de Gabriel Arias en la tercera— en 5 1/3 entradas. Permitió cuatro hits. Ramón Laureano conectó un jonrón solitario para los Orioles en el séptimo, y Ryan O’Hearn agregó uno en la octava entrada de cuatro carreras de Baltimore.



Ronel Blanco pierde



Lars Nootbaar conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada, y Steven Matz lanzó cinco sólidas entradas en su primera apertura de la temporada para ayudar a los Cardenales de San Luis a vencer 4-1 a los Astros de Houston.



Matz (1-0) retiró a los últimos 15 bateadores que enfrentó, al ponchar a cinco, después de permitir una carrera con un par de sencillos al inicio del juego.



Ryan Fernández, Kyle Leahy y Phil Maton lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras antes de que Ryan Helsley lanzara una novena entrada sin anotaciones para conseguir su tercer salvamento de la temporada.



El dominicano Ronel Blanco (1-2) permitió tres carreras, cinco hits y tres bases por bolas en cinco entradas para Houston, que no ha ganado juegos consecutivos esta temporada.