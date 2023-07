Santo Domingo, RD.- La República Dominicana continúa sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En la jornada de este jueves en taekwondo se entonó el himno nacional, cuando Bernardo Pie se alzó con la medalla de oro en los -68 kilogramos.

Al conversar con la prensa una vez terminada la pelea, Pie se refirió a su preparación en México, la que calificó de alta calidad, y con la que pudo lograr el resultado de la medalla de oro.

“Yo siempre me propuse superar mis expectativas. En el 2014 fueron mis primeros Centroamericanos en México, Veracruz, donde obtuve la medalla de plata. No me conformé. Fui a los siguientes Centroamericanos en Barranquillas, Colombia, obtuve mi primera medalla de oro. Ahora en San Salvador 2023 vuelvo y corono con la medalla de oro. Creo que para mí es más que un privilegio representar a la República Dominicana.

Bernardo Pie, miembro de la Selección Nacional de Taekwondo.