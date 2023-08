Domingo Germán accedió voluntariamente a ir a terapia contra el alcohol

Un episodio ocurrido el martes detonó la decisión de los Yankees de conducir a Domingo Germán a ir a terapia contra el abuso de alcohol, al cual accedió de forma voluntaria.

Así lo precisó el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, señalando que, tanto él como el mánager Aaron Boone, conocen de la lucha de Domingo Germán contra el abuso de alcohol. Pero tambén revelaron que experimentaron con episodios con el dominicano en el pasado. El último de ellos el pasado martes, sin especificar exactamente qué sucedió.

«Es un problema muy serio que afecta a demasiadas personas, desafortunadamente», dijo Cashman poco antes de que los Yankees derrotaran a los Rays 7-2. «Esperemos que los pasos que se están tomando hoy realmente lo beneficien por el resto de su vida. Es un problema muy serio que debe abordarse de frente. Estos lugares de tratamiento son pasos significativos, con suerte para ayudarlo a obtener las herramientas para resolverlo».

Cashman reveló además que los compañeros de Domingo Germán dentro del vestuario están al tanto de la situación.

Statement from the New York Yankees: pic.twitter.com/kZhJETdr7x