El dineral que recibirá Neymar por tan solo decir Arabia Saudita

La vida es más fácil cuando eres Neymar. El jugador brasileño ganó mucho dinero en el Paris Saint-Germain (PSG) y esa tendencia continuará cuando se mude al Al-Hilal en la Saudi Pro League. Neymar, de 31 años, se convertirá en el jugador de más alto perfil de la Saudi Pro League.

El brasilero, que otrora decía que ni le pasaba por la cabeza irse del PSG, se embolsará en Arabia Saudita la asombrosa suma de 100 millones de euros por año después de asegurarse el traspaso del PSG al Al Hilal. Además del dinero, el brasileño disfrutará de muchos lujos en Arabia Saudita durante los próximos años.

Al-Hilal pagará al PSG 90 millones de euros en tarifas de transferencia para adquirir la estrella. Además, el campeón de la UEFA Champions League de 2015 recibirá la asombrosa cantidad de 320 millones de euros en el transcurso de dos temporadas.

Foot Mercato informa que Neymar recibirá beneficios especiales cuando firme con el club saudita Al-Hilal. El exdelantero del Santos tendrá acceso a un avión privado. Este privilegio elevará la experiencia de viaje de Neymar a niveles sin precedentes de comodidad y conveniencia.

Además, rompiendo las normas convencionales, el contrato asegura que Neymar y su pareja, Bruna Biancardi, puedan residir juntos aunque no estén casados.

También recibirá una casa grande con personal. Además, los incentivos financieros ocupan un lugar central. Neymar tiene el potencial de recibir una importante bonificación de 80.000€ por cada victoria que consiga el Al-Hilal.

Pero además, el contrato incluye una estrategia de marketing fuera del campo de fútbol. Por cada artículo o publicación en las redes sociales que mencione a Arabia Saudita, Neymar recibirá 500.000 euros.

🚨🇧🇷| The benefits accepted by Al-Hilal for Neymar in addition to his salary: private plane, he will live with Bruna Biancardi even if they’re not married, huge house with staff, € 80,000 for each Al-Hilal win, € 500,000 for each story or post he promotes Saudi. @DahbiaHattabi pic.twitter.com/cj7d8Xia0Z