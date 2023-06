Elly de la Cruz y su velocidad desafían el brazalete de Salvador Pérez

Email it

El súper prospecto de los Rojos de Cincinnati se tomó el atrevimiento de retar al receptor venezolano Salvador Pérez, dueño de uno de los mejores brazos año tras año en el béisbol de Grandes Ligas.

Durante el primer juego entre los Reales de Kansas City vs Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz retó a Pérez en un intento de robarse la segunda base.

Peréz perdió la batalla. Su tiro no fue lo suficientemente bueno como para vencer las piernas de Elly esta vez.

El venezolano Salvador Pérez es uno de los receptores más respetados del negocio. Con sus cinco guantes de oro y rango de tiro no todos toman el reto de intentar estafarle una base.

Sin embargo, al dominicano prospecto estrella de Cincinatti no repara en trayectorias al momento de intentar estafar una almohadilla. Perez no es el primer receptor elite al que desafía De la Cruz, ya que también le estafó un par de bases a Will Smith de Los Ángeles Dodgers y Willson Contreras de los Cardenales de San Luis.

Cabe destacar que con esa base robada el campocorto dominicano se convirtió en el primer jugador con 4 bases robadas y 4 carreras remolcadas en sus primeros 7 juegos de Grandes Ligas desde que lo hizo Vince Coleman en 1985.