Fernando Tatis Jr. fue la clave en la victoria de Padres ante Cubs

El dominicano Fernando Tatis Jr. terminó como el hombre clave en la ofensiva de los Padres de San Diego para ayudar a salir de la mala racha y vencer a los Cubs 5-3 en la noche del miércoles, evitando la barrida y obtener la oportunidad de ganar la serie en Chicago.

Tatis Jr. llevaba de 3-0 en todo el partido. Pero en la séptima entrada le tocó batear con corredores en tercera y segunda con 1 out ante los envíos del relevista Jack Hughes, a quien le conectó un sencillo remolcador de dos carreras por el medio del tercera base y el campocorto hasta las manos del jardinero izquierdo Ian Happ.

Fernando colocó la pizarra 4-3 a favor de los Padres de San Diego, cuando faltaban nueve outs para sellar la victoria.

Y en la ultima entrada con Ha Seong Kim corriendo en la tercera base, Fernando Tatis Jr disparó otro sencillo remolcador al jardin central para ampliar la ventaja 5-3 de los Padres y anotarse su tercera carrera remolcada del partido.

El de San Pedro de Macorís terminó la jornada bateando de 5-2 con 2 sencillos y 3 carreras remolcadas, poco después del partido estuvo ablano un poco con la prensa, donde respondió lo que siente acerca de los abucheos que caen sobre él en Chicago luego de venir de una suspensión por violar el programa anti dopaje de la MLB.

“Tienes que disfrutarlo. Tienes que aceptarlo… Pasando un buen rato con los fans. Me alegro de que hayan disfrutado” dijo Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr. was asked about dancing through the heckling at Wrigley Field.



"You gotta enjoy it. You gotta embrace it. … Just having a great time with the fans. Glad they enjoyed." pic.twitter.com/6qHC3RSW9E