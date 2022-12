Email it

Lionel Messi y Frenkie De Jong como ejes del juego; la agresividad ofensiva del lateral Denzel Dumfries y la presión constante que ejerce el delantero Julián Álvarez sobre la salida de las defensas rivales.



Alguno de esos rasgos distintivos de Argentina y Holanda podría definir el duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Para ambos conjuntos, el partido el sábado en el estadio Lusail se presenta como el listón más alto a superar desde que empezó el certamen.



Holanda a su vez lo toma como la oportunidad de un desquite de la derrota por penales en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Innovador táctico y con cientos de batallas en las ligas más competitivas del mundo, es de esperar que el veterano entrenador Louis Van Gaal busque dañar los puntos débiles de la Albiceleste. Pero su colega más joven, Lionel Scaloni, ya ha dado muestras de su versatilidad para probar distintos esquemas tácticos según el rival y salvo Messi, no hay intocables en su once.



Inglaterra va ante Francia



Francia e Inglaterra protagonizarán una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El vigente campeón ante un serio candidato al título.



En Qatar los reflectores están puestos sobre Kylian Mbappé, el jugador más desequilibrante de Francia y goleador del torneo. A pesar de ello, Inglaterra cuenta con Kyle Walker como el arma especial para frenar al atacante del PSG. El lateral no le huye al reto, aunque reconoció que “no será fácil”.