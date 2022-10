El Real Madrid cayó en su visita a Alemania frente al RB Leipzig en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Los blancos, con bajas como la de Benzema, Valverde o Luka Modric, no hicieron un buen partido y pagaron demasiado caro dos errores a balón parado en los primeros minutos y la falta de acierto en ataque. Los de Marco Rose fueron mejores y se llevaron tres puntos merecidos.



El Real Madrid empezó de la peor manera posible el choque. Fue arrollado por un vendaval llamado RB Leipzig que tenía en Nkunku su principal arma. Sin embargo, no fue el francés el encargado de abrir el marcador, lo hizo Gvardiol en el minuto 12. Saque de córner, remate de André Silva y paradón de Courtois. Pero el central apareció en el área pequeña para empujar el rechace. Poco después, Nkunku sí hizo el segundo tras revolverse en el área y definir de zurda.



Los de Ancelotti se repusieron del golpe y poco a poco fueron dando la vuelta a la situación hasta terminar mejor que su rival los primeros 45 minutos. Un acercamiento de Rodrygo y otro de Vinicius fueron el preludio del gol. Al borde del descanso, gran jugada por banda derecha de Asenio que la puso al punto de penalti para que Vinicius apareciera y anotara el 2-1.



El Real Madrid disponía de 45 minutos para dar la vuelta al partido, pero no fue suficiente. Los blancos no estuvieron finos en la parte ofensiva y tampoco en la defensa. En una contra muy armada por parte de Simakan por banda derecha, los alemanes encontraron el premio del tercer tanto, obra de Timo Werner, que había salido en la segunda mitad por André Silva.



El equipo de Ancelotti, aunque no hizo buen partido, no se rindió y siguió luchando hasta el final. Rodrygo, uno de los mejores del encuentro, halló al menos el premio del gol en la última acción del partido. Nkunku cometió penalti sobre él y Orsato señaló la pena máxima. El brasileño asumió la responsabilidad y no falló para poner el 3-2 final.