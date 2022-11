Email it

La clasificación de ambos se definirá en el último partido de la fase de grupos. Costa Rica sigue con vida; Marruecos y Croacia se imponen

Las selecciones de España y Alemania igualaron 1-1 ayer en la segunda fecha por el Grupo E del Mundial de Qatar 2022 en un partido disputado en el estadio Al Bayt. Tal resultado mantiene a los dirigidos por el técnico ibérico Luis Enrique en el primer lugar del grupo y en la última fecha tendrán que buscar ante Japón su clasificación a los octavos de final.



Mientras tanto, Alemania se mantiene en el último lugar con un punto y aún tiene la posibilidad de clasificar a la ronda siguiente si en la última fecha se impone al seleccionado de Costa Rica.



A los 62 minutos llegó el primer gol del partido tras una habilitación de Jordi Alba para Álvaro Morata, que remató de primera y anotó el 1-0 a favor de España. Minutos más tarde Asensio no pudo controlar un pase en el último tramo de cancha y sacó un fortísimo disparo que se fue por encima del travesaño.

España, haciendo gala de un juego estratégico, llegó al arco de Alemania con pase largos entre Morata, Dani Olmo y Busquets, aunque al momento de definir no fueron eficaces.



Sin embargo, Alemania no bajó los brazos y con Müller y Jamal Musiala estuvieron a punto de igualar el marcador a los 73 minutos, mediante un centro al arco que sacó Simón. El balón quedó en el área de peligro, pero la defensa española lo recuperó y salió con el contragolpe en busca de ampliar el marcador. Al minuto 82 llegó el empate para los alemanes tras un pase filtrado de Musiala, cuando Niclas Fülkrug, en mano a mano con Simón, batió la red de España y marcó el 1-1 con el cual finalizó el compromiso.



En otro encuentro, Keysher Fuller anotó a los 81 minutos para darle a Costa Rica una victoria 1-0 ante Japón que dejó a ambas selecciones con tres puntos en el Grupo E de la Copa Mundial.



Después de la humillante goleada histórica que sufrió 7-0 ante España en el debut, los Ticos fulminaron a una selección asiática que en la primera jornada protagonizó todo un batacazo al vencer 2-1 a Alemania. Fuller, un zaguero de 28 años que juega en el club Herediano de la liga costarricense, aprovechó un desbarajuste en la salida de Japón. Desde una distancia de 18 metros, Fuller apuntó al arco y sacó un disparo que rozó las puntas de los dedos del arquero Shuichi Gonda rumbo al segundo palo. Fue el primer remate de Costa Rica en todo el torneo y acabó en gol.



En otros resultados de la jornada de ayer, Marruecos derrotó 2-0 a Bélgica y Croacia 4-1 a Canadá.