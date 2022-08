El club ya está en Honduras para su juego de esta noche contra el Motagua en la Concacaf Scotiabank

Cibao FC llegó ayer a Honduras con un marcador adverso (1-0) ante el seleccionado de Motagua para el partido de ida (el pasado miércoles 17 en Santiago) de los octavos de final de la Champions League Concacaf Scotiabank.



Remontar ese resultado es la tarea primordial que tiene el conjunto que dirige el argentino Jorge Alfonso esta noche (8:00 pm, hora dominicana) cuando enfrente a este tradicional equipo en el Estadio Nacional Rubén Gifarro, de la ciudad de Tegucigalpa.



“Sabemos al rival con el que vamos a jugar. Respetamos toda la historia que tiene Motagua en el fútbol mundial. La camiseta de ese equipo se la ha puesto Maradona, Ronaldinho y tiene mucho peso. Sabemos perfectamente a quien nos enfrentamos”, manifestó Alfonso durante un encuentro con la prensa vía la plataforma Zoom desde Tegucigalpa.



En el partido anterior, Cibao FC mostró coraje durante 79 de los 90 minutos al no permitir que su rival lograra perforar la red. Fue en el minuto 79 cuando ese hechizo se quebró luego que Carlos Mejía, con un pase de Ángel Tejeda, aportara el único gol del juego celebrado con buena asistencia en el Estadio Cibao Fútbol Club, ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago.



“Para este encuentro, nuestro rival va a querer mostrar ciertas diferencias respecto a nuestro equipo jugando en su casa. Tal vez incorporando jugadores que en el primer equipo no estuvieron, por lo tanto van a querer ser más fuerte contra nosotros y vamos a tener que redoblar nuestro nivel de funcionamiento como para poder competir durante todo el partido”, expresó Alfonso.



Manifestó que adaptarse temprano al juego y descifrar lo que el rival pueda ofrecer será clave para que el equipo naranja pueda salir por la puerta grande.



“Debemos tener la inteligencia para saber sobrellevar los distintos momentos del juego cuando sea favorable para nosotros y a la vez poder ser lo más efectivo posible que nos permita conseguir al final el resultado que pretendemos. Gran parte del secreto de lo que suceda en el encuentro ante Motagua va a estar en nuestro nivel de concentración y nuestro nivel de inteligencia”, señaló el director técnico del representativo de la “Ciudad Corazón”.



Agregó, además, que capitalizar cada una de las oportunidades que se les pueda presentar durante todo el partido, también será de suma importancia para poder revertir el 1-0 que sufrieron la semana pasada.

“No hemos sido efectivo y eso nos costó el resultado final. Tenemos la ilusión de volver a generar mucho más de lo que generamos en casa (Estadio Cibao Fútbol Club) y ojalá podamos ser mucho más efectivo para conseguir lo que vinimos a buscar”, indicó Alfonso.



El partido será a puertas cerradas



En junio pasado, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) impuso una sanción de tres partidos sin público al club Motagua debido a incidentes provocados por un sector de su afición en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones.



Esta suspensión incluye el encuentro ante Cibao FC esta noche. “Tenemos el debido respeto para con ellos, pero sabemos que si queremos hacer historia debemos enfrentarnos de igual a igual. El jugar sin público no será determinante. Me hubiese gustado que fuera un partido con 20 o 30 mil personas en ese estadio y que nuestros chicos pudieran evidenciar esa sensación”, expuso Alfonso.