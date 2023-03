Email it

Javier Molinari, director técnico de Delfines FC, habla sobre la conformación del equipo para el torneo de la LDF 2023

Delfines del Este llegan con nuevo bríos para la nueva temporada de la Liga Dominicana de Fútbol 2023, pautada para arrancar el 16 del presente mes.



Arriban con una nueva mentalidad y con el objetivo de dejar atrás resultados que no han sido favorables desde su llegada a este torneo en 2015.



“Hemos estado trabajando desde el primero de febrero de manera intensa para así estar entre los clasificados para la siguiente ronda. Tenemos un buen plantel y con unos chicos con hambre de levantar la copa por vez primera”, dijo Javier Molinari, director técnico de Delfines.



Señaló que el plantel tendrá en su nómina a jugadores provenientes del Atlético San Judas Tadeo, muchos de ellos que han debutado en el torneo de la LDF, así como la integración de otros como José Tejeda, proveniente de Jarabacoa FC, y Eury Mercado, al igual que el colombiano Willianson Córdova, quien fuera defensor central con Moca FC; Stiven Rentería (de Jarabacoa FC) y Wachmy Toussaint (defensor central del Club Atlético San Cristóbal), entre otros.



“Nuestro objetivo es no descuidar el trabajo formativo de inferiores que se hizo el año pasado y que nos ha dado muy buenos resultados. Hemos armado una estructura muy buena para lo que es el club y dela formación de todas las categorías y así superar nuestra actuación del torneo pasado”, puntualizó Molinari.



La temporada de 2022, Delfines del Este culminó en último lugar en la tabla clasificatoria al registrar marca de apenas un triunfo, tres empates y diez derrotas. Ese único triunfo se produjo en la jornada 14 (sábado 2 de julio) tras vencer 2-1 al Club Atlético Pantoja en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



“Clasificar al torneo de la Liguilla es un objetivo que nos trazamos para este año. El club está creciendo mucho y ojalá este año podamos llegar lo más lejos posible en la LDF”, señaló el director técnico. Otros de los jugadores nuevos con los que contará el equipo de Delfines son Gregory Mercado, José Manuel Tejeda, Stiven Rentería (Colombia) y Juan Felipe Castaño. En tanto, les fueron renovados los contratos a Elliot Díaz, Johander Bou, Renzo Sala, Abraham de león, Luca Raffaelli y Randy Valdez.



Molinari se hará acompañar de un staff técnico integrado por Carlos Uribe, José Rodríguez y Pedro Estévez como asistentes; Johannes Hernández (entrenador de las categorías infantiles sub 17) y Félix Hernández, mientras que la dirección deportiva estará a cargo de Fernando Quiroz.