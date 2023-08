Email it

El club mocano le sacó cuatro puntos de ventaja a Cibao FC, que cayó ante Pantoja. O&M FC también se impuso

Moca FC goleó 4-1 a Atlántico FC y así continuar de líder de la Liguilla 2023. El plantel aurinegro sumó tres puntos que le permiten dar un paso más que importante de cara a las semifinales, además de mantener el invicto tras seis jornadas del hexagonal.



Gustavo Azcona fue figura para los mocanos con su mayor virtud, marcar goles. El argentino cosechó al 19 y 34. El primero fue solo empujar el esférico tras pase en diagonal de su compañero de ataque Sebastián Valencia.



En la segunda conquista, el gaucho sacó un zapatazo tras un pase de cabeza de Alejandro Carrera muy cerca del área chica. Pero lo de Azcona siguió desde el punto penal rubricó la tercera diana de su equipo y el triplete en lo personal cuando corría la fracción 48. Por la visita descontó Eduardo Montenegro 90+4. La cuenta la cerró el colombiano Michel Cárdenas sobre el minuto 87 con definición de pierna zurda.



Pantoja brilló ante Cibao FC



El Club Atlético Pantoja se impuso por goleada 3-0 al Cibao FC, en partido de la jornada seis, de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).



El triunfo de visitante fue el primero para Pantoja contra Cibao FC este año. La primera mitad no tuvo muchas novedades que representarán peligro de goles. Pero al minuto 26 se presentó la primera oportunidad de gol pata los visitantes y no la desperdiciaron El jugador Gerard Lavergne recibió una falta la cual cobró con un disparo a balón parado.



Lavergne golpeó el balón con fuerza y precisión con y ni la defensa ni el portero Miguel Lloyd pudieron evitar que llegara hasta lo más profundo de la red. Cibao solamente produjo un disparo a puerta, por lo que el portero de Pantoja fue un exportador más.



El árbitro agregó tres minutos más a los 45, pero no fueron suficientes y se fueron al descanso con la ventaja 0 -1 de Pantoja. Cuando se jugaba el minuto 73 del encuentro, hubo un encontronazo entre el portero Miguel Lloyd y el atacante Robert Rosado. El árbitro sacó tarjeta roja y Rosado cobró el penal con efectividad, contra el joven arquero Christopher González para el 2-0.



Cuando el reloj languidecía al 90+5, apareció el tercero de Pantoja anotado por Armando Vargas. Luego de la triple jornada de ayer, Moca FC, que goleó Atlántico 4-1, conservó la cima, sumando tres puntos y totalizando 12 unidades.



El onceno naranja mantiene el segundo puesto con ocho puntos, Pantoja y O&M, que salieron victoriosos, llegaron a siete, igual que Atlético Vega Real y Atlántico con cinco.



O&M triunfó



O&M FC derrotó 1-3 a Atlético Vega Real en la localidad de La Vega para sumar tres puntos y recobrar aire al volver a la actividad doméstica luego de jugar Caribbean Club Shield 2023.