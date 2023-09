Matías Moldskred y Oscar Acevedo fueron los responsables de conducir el triunfo con un gol cada uno

República Dominicana cayó 0-2 ante Nicaragua en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El primer gol llegó al final de la primera mitad cuando Matías Moldskred remató de cabeza en el minuto 38. La jugada surgió de un servicio largo del lateral derecho Nextaly Rodríguez al segundo palo, asistido con un cabezazo dentro del área del lateral izquierdo Oscar Acevedo.



Acevedo se puso él mismo en el marcador con un disparo de larga distancia en el minuto 41. Con dos defensores encima, consiguió el golpe perfecto en la parte superior derecha. Un par de tiros libres para República Dominicana brindaron algunos momentos de suspenso en el tramo final del encuentro, pero el portero nicaragüense Miguel Rodríguez terminó el partido con dos atajadas para cerrar su portería en cero.



Barbados vs Montserrat



Montserrat ganó 3-2 contra Barbados en el Wildey Turf Stadium en Bridgetown, Barbados. Los visitantes marcaron primero gracias a un disparo de Lyle Taylor en el 6’ tras un centro al poste derecho. Jamie Allen brindó la asistencia.



La ventaja no duró mucho porque los locales tuvieron una respuesta inmediata con el empate en el minuto 8. Un zurdazo dentro del área de Elijah Downey coronó una rápida respuesta por la banda izquierda. Otro ataque por el lado izquierdo condujo al segundo gol de Barbados en el 26’, cuando Thierry Gale puso el signo de exclamación en una jugada elaborada.



Montserrat encontró el empate en el 81’ cuando Joseph Taylor encontró al sustituto Adrian Clifton dentro del área para el golpe clínico.



Un tiro libre en el tiempo añadido le dio a Taylor la oportunidad de anotar su segundo gol del día. Su derechazo en el 90+7’ supuso el gol de la victoria y los tres puntos para Montserrat.



Bermudas vs Guayana Francesa



Bermudas y Guayana Francesa empataron sin goles en el complejo deportivo Dame Flora Duffy en Devonshire, Bermudas. Los locales se lanzaron inmediatamente a la ofensiva y en el primer minuto tuvieron un centro al área. Si bien los fanáticos pensaron que tenían un gol, se sancionó una falta ofensiva en la línea de meta de Bermuda. Los visitantes intentaron recuperar el impulso y casi lo consiguen, ya que Loic Baal casi marca en el 20’ con un disparo lejano desde la banda izquierda. El intento aterrizó justo fuera de la portería, pero asustó a la multitud local.



Belice se impone



Belice sufrió una derrota en casa por 1-2 ante San Vicente y las Granadinas en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France, Martinica.



Ambas ofensivas fueron agresivas desde el principio, pero fueron los visitantes los que casi tomaron la delantera cuando Cornelius Stewart encontró a Marlon Simmons para un disparo dentro del área penal en el minuto 5. Simmons, de 20 años, tuvo otra oportunidad en el área al minuto 13, pero la defensa de Belice la negó. Nana Mensah probó suerte desde larga distancia y fue recompensado con el primer gol para Belice en el minuto 18. El poder del golpe fue demasiado para el guardameta de San Vicente y las Granadinas, Garwin Davis, y el impulso pasó al equipo local.



Simmons encontró el fondo de la red con un cabezazo en el 51’ para igualar. Gidson Francis brindó el servicio en el tiro de esquina para dar la asistencia. El partido se decidió con un gol en propia puerta de Belice en el 79’ cuando un centro al área rebotó en el muslo del defensor Carlos Bernardez. Jequan Adams brindó el servicio mientras buscaba conectar con Cornelius Stewart en la parte superior del área.