El club Atlético Pantoja inició la temporada con victoria 2-1 sobre el Atlético Vega Real en el estadio Panamericano de San Cristóbal.



Los goles de los locales de Pantoja fueron anotados por Luis Espinal al 25 y del refuerzo cubano Arichell Hernández al 47. Los veganos perdieron la oportunidad de descontar el marcador, luego de que el mediocampista Alexander Jiménez desperdiciara un penal que atajó Alessandro Baroni de Pantoja. En el minuto noventa más dos Atlético Vega Real logró descontar con un bonito remate cruzado del joven delantero Julio César Rosario.



En la segunda jornada club Atlético Pantoja recibirá a Moca FC y Atlético Vega Real jugará contra Atlético San Cristóbal en el Cóndor de La Vega el viernes a la siete de la noche.



Tras la primera jornada club Atlético Pantoja, Cibao FC, Atlántico FC y O&M FC cuentan con tres puntos, en tanto que Atlético Vega Real, Delfines del Este, Moca FC y Atlético San Cristóbal no suman.



Atlántico FC ganó en casa



El Atlántico FC venció dos goles por cero al Atlético San Cristóbal en el primer partido de esta temporada de la LDF en el estadio Leonel Plácido de la ciudad de Puerto Plata. El encuentro significó el regreso del fútbol profesional al estadio Leonel Plácido, en donde no se disputaba un partido desde la temporada 2019.



Desde el inicio los locales fueron dominadores del balón y contaron con múltiples ocasiones de gol evitadas por el buen portero de Atlético San Cristóbal, Fernando López. No fue sino hasta el minuto 18 que el extremo Ben Aime logró el gol para los de Puerto Plata tras un rebote. El primer tiempo terminó con ventaja de un tanto para Atlántico FC.



La segunda mitad mantuvo el mismo libreto que la primera, los locales atacando en todo momento tratando de conseguir el segundo gol de ventaja. Éste llegó al minuto 59 con golpe de cabeza del mediocampista colombiano Luis Díaz.