La selección dominicana de fútbol absoluta femenina se reunió ayer en Delaware, Estados Unidos, para preparar sus primeros dos partidos correspondientes al camino a la Copa Oro de la Concacaf 2024 que sostendrá frente a Bermudas en condición de visitante el próximo 22 de septiembre y en casa ante Barbados cuatro días más tarde.



El elenco nacional estará trabajando hasta el jueves en el Middletown Village Fields del Delaware Union y partirá hacia Bermudas para el partido del día siguiente. El día sábado se tiene previsto el traslado de la selección hasta Santo Domingo para afinar los detalles de su partido ante Barbados el martes 26 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a partir de las 7:00 de la noche.



La convocatoria del seleccionador nacional Henry Parra para esta ventana de doble compromisos oficiales está compuesta por las guardametas: Mirda Minyeti (Club 5 de Abril – RD), Odaliana Gómez (University of Delaware – USA) y Nathalie Martínez (Atlántico FC – RD).



Las defensoras: Lynette Ureña (Stoke City – USA), Keisla Gil (Central Methodist University – USA), Nadia Colón (UT Río Grande Valley University – USA), Brianne Reed (USA), Yomerci Brito (Club 5 de Abril – RD), Paola Then (St. Mary’s University – USA) y Gabriella Cuevas – USA).



El grupo de mediocampistas lo conforman: Jazlyn Moya (Fundación Eagles – RD), Kharina Díaz (Club 5 de Abril – RD), Liliane Clase (Angelina College – USA), Emma Ostropolsky (Fundación Eagles – RD), Winibian Peralta (Municipal Pérez Zeledón – Costa Rica) y Jaylen Vallecillo (East Meadow Soccer Club – USA).



Finalmente, en la delantera la Sedofútbol contará con María Torreira (Fundación Eagles – RD), Lucía Marte (Watford – Inglaterra), Vanessa Kara (USA), Cheila Acosta (Bob Soccer School – RD), Alyssa Oviedo (University of Vermont – USA) y Claudia Alcántara (Fundación Eagles – RD). Para el duelo ante Barbados en casa las boletas están a la venta en TodoticketsRD.com.