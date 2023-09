Gary Sánchez se pierde resto de la temporada por fractura de muñeca

En una temporada llena de altibajos, una de las estrellas brillantes de los Padres del 2023 fue sin duda Gary Sánchez. Esta firma a mitad de temporada de los waivers se convirtió en un arma absoluta detrás del plato y en la caja de bateo.

El impacto de Gary Sánchez fue innegable, con un WAR de 2.5 y unos impresionantes 19 jonrones. Su presencia cambió las reglas del juego y proporcionó una chispa muy necesaria para el equipo. Ya sea que tomara las decisiones desde detrás del plato o conectara jonrones, era una fuerza a tener en cuenta.

Fue una de las razones por las cuales, Blake Snell el lanzador que es el favorito para ganar el CY de la Liga Nacional, tuviera una recuperación tan impresionante a mitad de temporada, Snell ha dicho varias veces lo mucho que aprecia tener a Gary Sánchez como su batería en el montículo.

Gary Sanchez has a fractured wrist which pretty much ends his 2023 season.



Dude put up 2.5 WAR with 19 Bombs.



Was a weapon behind the plate.



All while being a mid-season pickup off waivers.



One of the few bright spots of the 2023 Padres.



Hope he is back next year pic.twitter.com/WlAbH6nC5L